Львівська міськрада затвердила бюджет на наступний рік

Львівська міська рада передбачила 1 млрд грн для Сил оборони України в бюджеті міської громади на 2024 рік.

"Прийняли бюджет Львівської громади на 2024 рік. Пріоритет це звичайно Збройні Сили – 1 млрд грн на закупівлі обладнання та засобів", – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Окрім того, кошти підуть на такі сфери:

медицина, реабілітація та соціальні послуги для військових та цивільних – 851 млн грн;

відновлення та відбудова – це резервний фонд на випадок обстрілів – 350 млн грн;

освіта – 4,4 млрд грн;

критична інфраструктура – 3 млрд грн. Це забезпечення життєдіяльності міста: прибирання, освітлення, утримання кладовищ, теплопостачання, транспорт, пільгові перевезення.

Згідно з рішенням міськради, доходи бюджету визначено у сумі 15,25 млрд грн, видатки – 14,5 млрд грн. На спеціальний фонд виділено 398 млн грн, до резервного фонду – 350 млн грн.