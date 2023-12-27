Нацбанк розширив кількість учасників Кредитного реєстру

Національний банк України розширює коло учасників Кредитного реєстру, які надають інформацію до реєстру та мають можливість отримувати відомості з нього. Так, крім банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, учасниками реєстру будуть фінансові компанії та кредитні спілки.

Як ідеться в повідомленні НБУ, відповідні зміни встановлені оновленим Положенням про Кредитний реєстр Національного банку України відповідно до закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії". У Положенні також визначається:

зниження розміру порогового значення надання інформації кредитодавцями (банками, фінансовими компаніями, кредитними спілками) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до Кредитного реєстру до 50 тис. грн;

зниження розміру порогового значення надання інформації з Кредитного реєстру до 10 мінімальних заробітних плат (80 тис. грн – з 1 квітня 2024 року відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік");

розширення переліку інформації, яку кредитодавці та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надаватимуть/отримуватимуть до/з Кредитного реєстру.

Також затверджено Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком щодо Кредитного реєстру Національного банку України, в якому, зокрема, визначено: