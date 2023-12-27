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Кабмін (7247) тарифи (1108) електроенергія (2952) Підвищення тарифів (97)

Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення ще на 4 місяці

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электроэнергия,тариф

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 грудня, ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифі на електроенергію для населення до 1 травня 2024 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт-год, що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", – написав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Він діятиме до 31 грудня. Після підвищення тарифу середня суми в платіжці за електроенергію для однієї родини мали зрости орієнтовно на суму до 250 гривень.

Крім того, з метою покриття дефіциту у вечірній час з 1 липня в Україні підвищили максимальні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") на 19:00-23:00 години на 80% – до 7200 грн/МВт-год. У період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) вони підвищені з 2000 грн до 3000 грн за МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) – з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%.

Внаслідок цього середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у липні зросла на 23,5% – до 3669,87 грн за МВт-год, порівняно із 2971,41 грн за МВт-год у червні.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+21

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27.12.2023 17:58
+11
Бідний рєнат збирає гроші на чергову хатинку в Лондоні.
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27.12.2023 18:11
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27.12.2023 17:58 Відповісти
Вот так и разводил Беня КАЛ.омойсский тупое быдло.
Ну шо, быдло ЗЕбанутое, у вас, уже закончилась эпоха бедности? Все еще дрочите на шута или поумнели?
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28.12.2023 08:07 Відповісти
70% и так не платят по старым тарифам, а клептоманам всё лексусы снятся
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27.12.2023 17:58 Відповісти
Підриємець не дурний пішов, підключається до сусіда і економить у три рази на платіжці. І нам як незалежним спеціалістам нор виходить за тимчасове аварійне підключення, головне все по закону😷
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27.12.2023 18:13 Відповісти
украсть у вора - дело святое
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27.12.2023 18:20 Відповісти
У ахматової брата гарний настрій??
нічого..Вас пойнял...через 4 місяці --- ТОВСЬ--- і на 50% куяк))
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27.12.2023 18:06 Відповісти
Гривня стрімко знецінюється, тому і тарифи треба підвищувати ?
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27.12.2023 18:06 Відповісти
Мешканці Києва заборгували за електроенергію мільярд гривень
Джерело: https://biz.censor.net/n3464122
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27.12.2023 18:08 Відповісти
Бідний рєнат збирає гроші на чергову хатинку в Лондоні.
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27.12.2023 18:11 Відповісти
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27.12.2023 18:13 Відповісти
Это стадо ЗЕбанутых идиотов молится найвелычнишому.
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28.12.2023 08:09 Відповісти
Ну так а для чого Ахмєтов поміняв свої телеканали зеБобіку-найЗеленішому на Шмигаля.
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27.12.2023 18:23 Відповісти
благодєтєлі, дайте я вас в дупу розцілую
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27.12.2023 18:31 Відповісти
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27.12.2023 19:02 Відповісти
просто зе ********
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27.12.2023 19:13 Відповісти
для того і поставили менеджера Ахметова керувати кабміном
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27.12.2023 19:26 Відповісти
І не тільки кабміном,шАурма теж менеджер рудого, запрошений регентом до ОПи... замом...
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28.12.2023 14:21 Відповісти
"...надалі становитиме 2,64 грн за кВт-год, що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", - написав Шмигаль Джерело: https://biz.censor.net/n3464177

Зелені гандони, ви збільшили навантаження на родинні бюджети прийшовши до влади і скасувавши тариф на електроопалення.
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27.12.2023 19:31 Відповісти
Вот как можно людей на*бывать гнилыми обещалками , нет подорожания , прогнило все , пи*деш на каждом ходу . И что интересно в этой всей куйне , воруют по черному , но нужно все возращать. Серогорбые перекроют наши дыры , накинем на народец еще.
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27.12.2023 21:53 Відповісти
Вдома електроплита (багатоквартирний будинок) - при любій владі тариф був нижче загального поки не привели цих кінчених зелених ненаситних підарів!
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28.12.2023 09:25 Відповісти
ото молодці! Мене аж полегшало...
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28.12.2023 12:00 Відповісти
 
 