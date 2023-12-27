Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення ще на 4 місяці

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 грудня, ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифі на електроенергію для населення до 1 травня 2024 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт-год, що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", – написав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Він діятиме до 31 грудня. Після підвищення тарифу середня суми в платіжці за електроенергію для однієї родини мали зрости орієнтовно на суму до 250 гривень.

Крім того, з метою покриття дефіциту у вечірній час з 1 липня в Україні підвищили максимальні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") на 19:00-23:00 години на 80% – до 7200 грн/МВт-год. У період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) вони підвищені з 2000 грн до 3000 грн за МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) – з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%.

Внаслідок цього середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у липні зросла на 23,5% – до 3669,87 грн за МВт-год, порівняно із 2971,41 грн за МВт-год у червні.