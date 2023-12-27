"Укрнафта" продовжила пошук партнерів для спільної розробки родовищ

"Укрнафта" продовжила терміни пошуку партнерів для спільної розробки нафтових та газових родовищ до 1 березня 2024 року.

У пресслужбі компанії пояснили рішення тим, що не всі потенційні партнери встигли ознайомитися з можливостями запропонованих родовищ.

За даними компанії, станом на кінець грудня співпрацею вже зацікавилися 25 компаній, включаючи як українські компанії, так і компанії з 7 країн Європи та Північної Америки, у тому числі кілька міжнародних консорціумів.

"З урахуванням того, що не всі потенційні партнери встигли детально ознайомитися з можливостями 21 родовища (10 родовищ розташовані на заході та 11 – на сході України) та з метою забезпечення умов прозорого процесу подання та розгляду заявок, менеджмент ПАТ "Укрнафта" ухвалив рішення продовжити терміни отримання заявок", – зазначається у повідомленні.

В "Укрнафті" додали, що під час розгляду заявок компанія надаватиме перевагу Угодам про розподіл продукції (Product Sharing Agreement), що дозволять повністю розкрити потенціал родовищ з достатніми запасами, але низькими темпами видобутку.

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Як повідомлялося, у жовтні "Укрнафта" оголосила конкурс на пошук партнерів для розробки 21 родовища. Запаси категорії 2P, тобто доведені та ймовірні запаси запропонованих родовищ складають понад 12 млн тонн нафти і понад 31 млрд куб. м газу.

Внеском "Укрнафти" буде власне існуюче родовище та право користування наявною видобувною інфраструктурою, а внеском партнера – розроблений план розвитку родовища задля інтенсифікації видобутку та фінансування відповідних робіт.

Початково заявки від потенційних інвесторів приймалися до 10 січня 2024 року.

"Укрнафта" пропонує родовище та право користування наявною видобувною інфраструктурою. Партнер має розробити план розвитку для інтенсифікації видобутку, забезпечити фінансування та технології.