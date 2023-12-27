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Держборг збільшився за місяць ще на $4,5 мільярда і встановив новий історичний рекорд

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доллар,долар

Станом на кінець листопада державний та гарантований державою борг України становив 5 122,49 мільярда гривень або $140,82 млрд (в еквіваленті), збільшившись за місяць на 164,27 млрд грн або на $4,48 млрд.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, таким чином держборг зріс до нового історичного рекорду.

У Мінфіні уточнили, що станом на 30 листопада зовнішній державний та гарантований державою борг становив 3 512,77 млрд грн (68,58% загальної суми), або $96,57 млрд. Внутрішній державний та гарантований державою внутрішній борг на цю дату становив 1609,72 млрд грн (31,42%) або $44,25 млрд.

Зокрема, власне державний борг становив 4 799,47 млрд грн (93,69% загальної суми державного та гарантованого боргу) або $131,94 млрд. У тому числі зовнішній держборг – 3 258,5 млрд грн (63,61% загальної суми) або $89,58 млрд, внутрішній – 1 540,97 млрд грн (30,08% загальної суми) або $42,36 млрд.

Гарантований державою борг України становив 323,02 млрд грн (6,31%), або $8,88 млрд, в тому числі зовнішній – 254,27 млрд грн (4,96%) або $6,99 млрд, внутрішній – 68,76 млрд грн (1,34%) або $1,89 млрд.

Читайте також: Підсумки року: Уряд отримав $42 мільярди від партнерів і позичив рекордну суму на внутрішньому ринку

Як повідомлялося, у грудні 2023 році Україна залучила близько $5 млрд зовнішнього фінансування, з них грантові кошти становили лише 11%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

Автор: Михайло Орлюк
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Ну норм, че. Потом те кто его разворовывает будут жить где-то в Европе, а оставшиеся украинцы останутся с долгом.
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27.12.2023 16:38 Відповісти
питання лиш одно...
скільки за місяць з цих 4,5 ярда пішло на доплати, премії, оздоровчі, атопослуги та інші виплати чиновникам, депутатам та ще різній писдоті???
бо я не чув щоб наприклад, хряк відмовився від доплат
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27.12.2023 16:54 Відповісти
Якщо відкривати посольства в Африці в бананових країнах, а вони планують ще в 3х подібних то мене не дивуе, що борг зросте. Та ще вкрасти ж треба.
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27.12.2023 17:25 Відповісти
Пусть международные кредиторы немедленно спишут госдолг Украине в связи с войной! Это будет реальная помощь! Я вообще не копейки не у кого кредитов не брал, а зарплату получаю в гривне - почему я должен страдать от колебания курса?
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27.12.2023 18:36 Відповісти
Держборг збільшився за місяць ще на $4,5 мільярда і встановив новий історичний рекорд Джерело: https://biz.censor.net/n3464152


ТА КАКАЯ РАЗНІЦА
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27.12.2023 20:42 Відповісти
И так сойдет
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27.12.2023 21:10 Відповісти
Це для ідіотів які не розумють про всіх на війну що в нас вже коштів взагалі немає від слова ЗОВСІМ !Завтра не дадуть кошти не буде не те що виплати військовим нее буде чим платити пенсії і інші соц виплати.
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27.12.2023 22:26 Відповісти
Украине достаточно дают денег. Все это из-за воровства на которое всем плевать.
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28.12.2023 04:34 Відповісти
Україні поки надають рівно стільки щоб не впала, но це не ознака того що надають достатньо.Голодному краюха хліба тех майже норм, но це не ознака що він стане ситий та здоровий.
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28.12.2023 08:50 Відповісти
 
 