Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні впав до нових історичних мінімумів щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на четвер, 28 грудня, до 37,6194 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано минулої п'ятниці (37,5964 грн/$).

Водночас курс гривні до євро впав на 48 копійок – до 41,63 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній (41,3753 грн за євро) було зафіксовано минулого понеділка..

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.