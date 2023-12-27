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Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

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Курс гривні впав до нових історичних мінімумів щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на четвер, 28 грудня, до 37,6194 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано минулої п'ятниці (37,5964 грн/$).

Водночас курс гривні до євро впав на 48 копійок – до 41,63 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній (41,3753 грн за євро) було зафіксовано минулого понеділка..

Читайте також: Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до майже $1 мільярда

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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На НГ всегда так. Потом вернется. Если денег дадут и не все украдут.
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27.12.2023 16:16 Відповісти
Обов`язково, пiсля того, як населення кинеться грошi знiмати через ризик арешту за рiшенням районного князька з тцк. Згiдно нового закону головне. Довiра кожного дня росте.
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27.12.2023 21:58 Відповісти
Сомневаюсь, что примут этот закон в таком виде. Хотя...
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27.12.2023 23:05 Відповісти
У такому немає - спеціально спочатку дається максимальний пакет. Потім Зеленський скаже, що прибираємо інвалідів третьої групи, скасування за картками, і всі будуть кричати - "спасибі Голобородьку, ти нас врятував від злої Ради"
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28.12.2023 05:19 Відповісти
Останній раз то може й так, але один з сотень разів, тут постійно чомусь педалюється ця тема. Тільки якесь коливання - навіть на копійки, зразу ж в заголовки - "рекордне падіння і т.д." Таке враження, немовби смакують чергові пройоби зебілів. Спробував на це вказати, взагалі забанили.
За смачними заголовками нічим не гребують.
Невже не зрозуміло, що наш "мудрий нарід" не тільки може по-приколу голосувати. Наш нарід дуже любить панікувати. Кожен такий заголовок спонукає чергового янелоха кинутися виривати в перекупів рештки валюти. Гривню всякі гетманцеви своїми реххххвормами і так гроблять-недогроблять, вона якимись чудом (спасибі тим, хто дає на це чудо валюту) тримається на плаву. Так нє, а давайте ще і ми приєднаємося до того, щоб вона таки впала в прірву.
Вкотре нагадую - якщо не впадло, просто клацніть собі графік курсу гривні за 2 останні роки і вкотре переконайтесь, що це було і буде завжди, нічого екстраординарного. А якщо вона і впаде різко, ви всі про це дізнаєтесь по факту, без всякого обговорення.
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27.12.2023 16:59 Відповісти
Украина должна требовать списания внешнего долга. Если оно произойдёт, то не будет никаких колебаний. Я не взял не копейки кредита - почему я должен страдать от колебаний?
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27.12.2023 18:02 Відповісти
Что значит требовать, вы когда в банке кредит берете, тоже требуете его со временем списать ?
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27.12.2023 23:47 Відповісти
Тут акуратно просити, щоб борг зменшили. У принципі, багато кредитів під час війни нам країни й видали без жодної надії на повернення.

Просто у них там потрібно юридичні закони звести за бухгалтерією - якщо давати кредит, то швидко, якщо допомога країні, то до хріна бюрократії

Але от, щоб ще й вимагати від тих країн... Це хамство
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28.12.2023 05:28 Відповісти
Ви зовнішній борг не брали - до вас жодних претензій. А до чого тут ви до зовнішнього боргу держави?
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28.12.2023 05:23 Відповісти
І що, що вона впала?! Кого вже це все хвилює?! Населення України тікає і живе за кордоном, збереження тримають у $. Та гривня потрібна хіба тільки бюжетникам, пенсіонерам та хто отримує соціальну допомогу від держави, ну ці,- нахлібники, одним словом.
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28.12.2023 12:49 Відповісти
 
 