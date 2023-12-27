США зобов’язали партнерів звітувати про купівлю російської нафти

Мінфін США вніс до правил застосування санкцій проти російської нафти зміни, згідно з якими партнери мають надавати Вашингтону звіти щодо придбання нафти. Зміни набудуть чинності 19 лютого 2024 року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, тепер учасники ланцюжка постачання з доступом до деталізації додаткових витрат будуть зобов'язані ділитися ними на запит із наступними учасниками ланцюжка, передає enkorr.

Таким чином, тепер партнери Вашингтона мають запитувати дозвіл на будь-яку операцію з російським паливом і розкривати конфіденційну інформацію про деталі угоди.

Верхня межа ціни на нафту діє з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти — з 5 лютого 2023 року.

Раніше повідомлялося, що в листопаді доходи Росії від експорту викопного палива знизилися на 7% (51 млн євро на день) проти попереднього місяця, що є найнижчим показником із липня 2023 року.