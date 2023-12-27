На балансі Кабміну залишилося 110 автомобілів, за рік продали дві радянські "Чайки"

На балансі Автопідприємства господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів перебуває 110 автомобілів, ще 10 продали у 2023 році, у тому числі дві радянських "Чайки".

Про це йдеться у відповіді департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату уряду на запит агентства Інтерфакс-Україна.

У тому числі, на балансі урядового автопідприємства залишаються Mercedes-Benz E320 (2002 р. в.), Mercedes-Benz O350 (1997), шість Mercedes-Benz S500L4M (2007), Mercedes-Benz S600 (2006), Mercedes Benz Vario (2004), Mercedes-Benz Vito (2004).

Крім того, на балансі автопідприємства Кабміну перебуває п'ять автомобілів Hyundai Ioniq Hybrid Premium (2017 р. в.), Nissan Teana (2007), три Renault Kangoo (2004-2006), Renault Trafic (2004), Opel Vectra 2.2 (2003), Opel Omega (2003), 19 Skoda Octavia (2006-2008), 10 Skoda SuperB Style (2017), два Volkswagen Bora (2004), чотири Volkswagen Jetta (2008), чотири Volkswagen Multivan T6 (2017), 16 Volkswagen Passat (2004-2008), Volkswagen Phaeton (2004), Volkswagen Sharan (2008), чотири Volkswagen Transporter (2004-2007), Toyota Camry (2018), Toyota Coaster (1997), Toyota Land Cruiser 100 (2000), Toyota Land Cruiser 200 (2015), дві Toyota Proace Verso (2022).

Також в автопарку уряду – три автобуси Otokar Navigo T (2019 р. в.), автобус ЛАЗ 5208DL (2008), екскаватор "Борекс" 3106 (1997), вантажівки ГАЗ 2705-414 (2008), ГАЗ 3302 (2008), ГАЗ 330202-01 (2006), ГАЗ 33021-212 (2003), ЗІЛ 431412 (1991), шість вантажівок "КамАЗ" (2008), сміттєвози ГАЗ 3307 КО-413 (2003), ГАЗ 3307 КО-413 (1993), поливомийна машина ЗІЛ 433362-03 (2003), навантажувальна машина МПУ 1 (2002).

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При цьому у 2023 році автопідприємство через електронний аукціон продало 10 автомобілів на суму 3,59 млн грн, а саме: ГАЗ 14 (1982), ГАЗ 14-02 (1986), Mercedes-Benz S430 (2002), Mercedes Benz E500 (2003), Mercedes-Benz S600 (2000), два Mercedes-Benz S320 (2001-2002), Volkswagen Phaeton 3.2 (2004), дві Skoda Octavia Tour 1.6 (2008).

Водночас нові автомобілі у 2023 році автопідприємство Секретаріату Кабміну не закуповувало.