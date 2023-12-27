НАЗК знайшло 20 корупційних ризиків у роботі військово-лікарських комісій

Національне агентство з питань запобігання корупції провело стратегічний аналіз корупційних ризиків у діяльності військово-лікарських комісій Збройних Сил України та визначило 20 найпоширеніших корупційних ризиків у діяльності ВЛК ЗСУ.

Зокрема, йдеться про:

недосконалість правового регулювання діяльності ВЛК;

зловживання під час формування складу штатних ВЛК та призначення начальника Центральної військово-лікарської комісії внаслідок нечіткості правового регулювання;

непрозорий порядок визначення закладу охорони здоров'я комунальної або державної форми власності, при якому можуть створюватись ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

використання невизначеності строку проведення військово-лікарської експертизи для налагодження корупційних схем;

вимагання неправомірної вигоди за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів;

відмова у наданні направлення для проходження медичного огляду особам, які були мобілізовані до лав ЗСУ без проходження військово-лікарської експертизи, з метою отримання неправомірної вигоди;

участь службових осіб ВЛК у корупційних схемах незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України;

корупційна домовленість під час прийняття рішення про надання особі відстрочки від призову за станом здоров'я;

зловживання під час встановлення причинно-наслідкового зв'язку травм (поранень, контузій, каліцтв), пов'язаних із захистом Батьківщини;

використання паперового документообігу для корупційних зловживань ВЛК.

НАЗК також розробило рекомендації щодо усунення та/або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків, що забезпечить зміцнення гарантій дотримання прав призовників, військовослужбовців і військовозобов’язаних шляхом удосконалення діяльності ВЛК.

Так, НАЗК серед іншого рекомендувало Міністерству оборони України разом із зацікавленими суб’єктами розробити новий порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи та внести зміни до діючих нормативно-правових актів.