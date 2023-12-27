Кардинальних податкових змін наступного року не буде, – Марченко

Національну стратегію доходів до 2030 року, що є одним зі структурних маяків програми Міжнародного валютного фонду (МВФ), буде своєчасно схвалено наприкінці 2023 року, на першому етапі вона буде націлена на поліпшення системи адміністрування податків, тож значних змін у системі оподаткування наступного року не планується.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час "Business Breakfast c Володимиром Федориним", передає Інтерфакс-Україна.

"Насамперед буде змінено систему адміністрування. Там буде запропоновано деякі рішення, яким чином її буде змінено. І потім йтиметься про деякі конфігурації змін податкової політики. Але без зміни адміністраторів ніхто змінювати податкову політику не буде", – сказав Марченко.

За його словами, стратегія спрямована на модернізацію, підвищення "людяності" й доступності податкової та митної служб.

"Деперсонфікація роботи фіскальних органів – це те завдання, яке ми ставимо на найближчий час. Тобто фіскальні органи не повинні абсолютно ніяк володіти інформацією про підприємство", – пояснив міністр.

Він уточнив, що така персоніфікація стає можливою, лише якщо система ризиків дає підстави для такої персоніфікованої реакції фіскальних органів.

Очільник Мінфіну додав, що таке реформування податкової та митниці розпочнеться у 2024 році.

"Після того як у нас буде нормальна система адміністрування податків, ми говоритимемо, як нам відкалібрувати податкову систему... У 2025 році, якщо можливі зміни податкової політики, вони можуть бути лише точковими й попередньо узгодженими", – зазначив Марченко.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 24 березня ухвалив рішення, яким доручив Міністерству фінансів розпочати підготовку Національної стратегії доходів (НСД) на 2024-2030 роки. Це було одною із трьох попередніх умов для затвердження радою директорів МВФ програми розширеного фінансування EFF на $15,6 млрд.

Чотирирічна програма EFF з МВФ передбачає, що на другому етапі, який орієнтовно розпочнеться у 2025 році, податково-бюджетна політика буде зосереджена на найважливіших структурних реформах для гарантування середньострокових доходів за рахунок реалізації НСД поряд з покращенням управління держфінансами та впровадженням реформ управління для підтримки післявоєнного відновлення.

Стратегія має визначити ключові засади та завдання податкової політики та адміністрування як на короткострокову перспективу, так і на період післявоєнного відновлення.