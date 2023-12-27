Мешканці Києва заборгували за електроенергію мільярд гривень
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Понад мільйон мешканців столиці вчасно не сплачують за спожиту електроенергію. Станом на початок грудня, загальна сума боргу становить 1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба енергопостачальника YASNO.
Зазначається, що 130 тис. родин Києва накопичили заборгованість за понад 3 місяці.
Із них переважна більшість споживають щомісяця до 250 кВт∙год – це понад 100 тис. домогосподарств. Майже 19 тис. боржників використовують 250-500 кВт∙год. Ще 7 тис. неплатників споживають більше 500 кВт∙год на місяць.
У компанії відмічають, що останнім часом платіжна дисципліна населення погіршилася.
"Попри заклики енергетиків частина споживачів повністю ігнорують обов’язок оплати. Наразі таке безвідповідальне ставлення гальмує темпи відновлення енергетичної інфраструктури, адже для цього необхідне стабільне надходження коштів від споживачів", – йдеться у повідомленні.
До того ж наголошується, що згодом боржники взагалі можуть залишитися без електропостачання, коли буде скасована заборона на відключення клієнтів.
Будь ласка, зачекайте...
Ба! Так Цеж олігарх АХМЕТОВ!
»Никогда такого не было , и вот опять!».
Как живут украинские пенсионеры
Большинство из них получают субсидии на оплату коммуналки
Если они ВОВРЕМЯ не оплатят коммуналке
У них ЗАБЕРУТ субсидии
Поэтому именно украинские пенсионеры живут без долгов по коммуналке
Они откажут себе в самом необходимом
Но заплатят
Не платят ,как правило, те, у кого есть деньги
Такова украинская селяви
И не парятся
Я так не умею
Я - как американцы
В первую очередь - все оплатить
Дураку же понятно
Государство живет ,если мы платим налоги
И оплачиваем все услуги
В Америке с теми ,кто не платит, совсем не чикаются
Уже выселили бы из квартир
Потому Америка богатая
Что каждый цент считает
А за неуплаченные налоги еще и в тюрьму посадит
Американці то наріт, який принципово живе в борг. Все життя
Бо інакше там просто не буває.
Тільки якщо ти реднек/нігга на велфері - тоді в тебе немає кредитів/іпотеки.
Знаєте чому?
Бо ніхто не дасть!
Это вовсе не означает
Что и Я хочу их совершать
А неуплата налогов - это преступление
Я законопослушный гражданин
И мне нравится быть именно таким гражданином
Это мой выбор
А вы можете делать, как делает власть
Тоже жить преступно
Но тогда вы не можете требовать от власти подчиняться законам
Если сами их нарушаете
А вот я, живя по законам
Имею моральное право критиковать власть
Вот так это работает
А когда миллионы граждан не платят налоги
Они не имеют морального права рот открыть на власть
Потому что они такие же,как и власть
В США народ має зброю й відповідно права. І певний баланс все ще якось тримається. Попри намагання його порушити.
А в Україні?
Ви можете обрати суддю, шерифа? Вільно володіти зброєю? Добитися правди в суді? У нас працює Конституція, чи на неї поклали зелений "інструмент" від піаніно?
Сколько лет Независимости Украины?
А сколько лет Независимости США?
Почитайте историю
Что творилось в США ,когда им было 30 лет?
Жах!
Сплошной жах.....
криминальной конторыоблэнерго создает общественное мнение ? у тебя на лбу написано, что ты дурилка картонная
А взагалі вважаю, що то цілковитий пздж.
а києвлян половини нема
сібалися...
будинки, квартири опалюються а платити хто буле??
Але озвучено черговий привід "чому ми не можемо відновити".
Попри те, що у відновлені приватного постачальника допомагав весь світ - задарма.
При тому, що той приватний постачальник прихопив теж все задарма, і ніколи в інфраструктуру нормально копійки не вкладав.
Але тарифи, проте, регулярно підвищувати не забуває. І дешеву електрику з наших електростанцій гнати в ЄС.