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Новини Комунальні послуги
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борг (1768) комунальні послуги (306) електроенергія (2952)

Мешканці Києва заборгували за електроенергію мільярд гривень

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

світло

Понад мільйон мешканців столиці вчасно не сплачують за спожиту електроенергію. Станом на початок грудня, загальна сума боргу становить 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба енергопостачальника YASNO.

Зазначається, що 130 тис. родин Києва накопичили заборгованість за понад 3 місяці.

Із них переважна більшість споживають щомісяця до 250 кВт∙год – це понад 100 тис. домогосподарств. Майже 19 тис. боржників використовують 250-500 кВт∙год. Ще 7 тис. неплатників споживають більше 500 кВт∙год на місяць.

У компанії відмічають, що останнім часом платіжна дисципліна населення погіршилася.

"Попри заклики енергетиків частина споживачів повністю ігнорують обов’язок оплати. Наразі таке безвідповідальне ставлення гальмує темпи відновлення енергетичної інфраструктури, адже для цього необхідне стабільне надходження коштів від споживачів", – йдеться у повідомленні.

До того ж наголошується, що згодом боржники взагалі можуть залишитися без електропостачання, коли буде скасована заборона на відключення клієнтів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Живут же люди с долгами
И не парятся
Я так не умею
Я - как американцы
В первую очередь - все оплатить
Дураку же понятно
Государство живет ,если мы платим налоги
И оплачиваем все услуги
В Америке с теми ,кто не платит, совсем не чикаются
Уже выселили бы из квартир
Потому Америка богатая
Что каждый цент считает
А за неуплаченные налоги еще и в тюрьму посадит
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27.12.2023 16:44
+6
Жратимете при свічках, значить. Давно пора неплатників повідключати на хер.
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27.12.2023 16:52
+4
на пожрать не хватает, коммуналка в последнюю очередь. Барыги перетопчутся
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27.12.2023 16:47
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Ахмед-виключай свєт😆
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27.12.2023 16:41 Відповісти
А хто ж цей добрий дядько, який збирае борги?!

Ба! Так Цеж олігарх АХМЕТОВ!

»Никогда такого не было , и вот опять!».
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27.12.2023 17:27 Відповісти
Міністр економіки Свириденко повідомила Financial Times, що може затримати виплати зарплат бюджетникам і пенсії пенсіонерам. Питання: яким стане борг за електроенергію? А за все інше?
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27.12.2023 16:42 Відповісти
Ваш пост далек от понимания
Как живут украинские пенсионеры
Большинство из них получают субсидии на оплату коммуналки
Если они ВОВРЕМЯ не оплатят коммуналке
У них ЗАБЕРУТ субсидии
Поэтому именно украинские пенсионеры живут без долгов по коммуналке
Они откажут себе в самом необходимом
Но заплатят
Не платят ,как правило, те, у кого есть деньги
Такова украинская селяви
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27.12.2023 19:02 Відповісти
Живут же люди с долгами
И не парятся
Я так не умею
Я - как американцы
В первую очередь - все оплатить
Дураку же понятно
Государство живет ,если мы платим налоги
И оплачиваем все услуги
В Америке с теми ,кто не платит, совсем не чикаются
Уже выселили бы из квартир
Потому Америка богатая
Что каждый цент считает
А за неуплаченные налоги еще и в тюрьму посадит
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27.12.2023 16:44 Відповісти
Галя, ти дурна?
Американці то наріт, який принципово живе в борг. Все життя
Бо інакше там просто не буває.
Тільки якщо ти реднек/нігга на велфері - тоді в тебе немає кредитів/іпотеки.
Знаєте чому?
Бо ніхто не дасть!
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27.12.2023 16:52 Відповісти
Не-не-не. Вы теплое с мягким путаете. Комуналку и другие регулярные платежи там платят дисциплинированно.
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27.12.2023 20:12 Відповісти
а что, в америке налоги разворовывают? или платежи за доставку газа выводят в офшоры ? там клептоманы пожизненное получают, а не лесом уходят
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27.12.2023 17:36 Відповісти
Если власть совершает преступления
Это вовсе не означает
Что и Я хочу их совершать
А неуплата налогов - это преступление
Я законопослушный гражданин
И мне нравится быть именно таким гражданином
Это мой выбор
А вы можете делать, как делает власть
Тоже жить преступно
Но тогда вы не можете требовать от власти подчиняться законам
Если сами их нарушаете
А вот я, живя по законам
Имею моральное право критиковать власть
Вот так это работает
А когда миллионы граждан не платят налоги
Они не имеют морального права рот открыть на власть
Потому что они такие же,как и власть
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27.12.2023 17:44 Відповісти
В США правова система все ж таки працює. А в Україні?
В США народ має зброю й відповідно права. І певний баланс все ще якось тримається. Попри намагання його порушити.
А в Україні?
Ви можете обрати суддю, шерифа? Вільно володіти зброєю? Добитися правди в суді? У нас працює Конституція, чи на неї поклали зелений "інструмент" від піаніно?
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27.12.2023 17:38 Відповісти
Вы сравниваете не сравнимое
Сколько лет Независимости Украины?
А сколько лет Независимости США?
Почитайте историю
Что творилось в США ,когда им было 30 лет?
Жах!
Сплошной жах.....
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27.12.2023 17:47 Відповісти
на пожрать не хватает, коммуналка в последнюю очередь. Барыги перетопчутся
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27.12.2023 16:47 Відповісти
Жратимете при свічках, значить. Давно пора неплатників повідключати на хер.
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27.12.2023 16:52 Відповісти
отключателей вроде тебя отключат быстро, кого стволом, кого поленом
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27.12.2023 17:23 Відповісти
Довбойоби і діти типу тебе дуже борзі за клавіатурою, а в реалі як правило ссуться шось вякнути навіть старенькій бабуні, не то шо двом-трьом амбалам-електрикам у супроводі мусарів.
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27.12.2023 17:40 Відповісти
работник криминальной конторы облэнерго создает общественное мнение ? у тебя на лбу написано, что ты дурилка картонная
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27.12.2023 17:48 Відповісти
Тю, так були ж ходили по домівкам й відрізали світло за борги. Причому за місяць прострочки. Коли хрін знає як платити, бо то світла немає, то сервіси не працюють. Зараз чого бояться? Чи електрикам фейси чистять? Ще підніміть ціну..
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27.12.2023 16:48 Відповісти
Так давайте ще підвищуйте таріфи - так і 2 млн не будуть платити.
А взагалі вважаю, що то цілковитий пздж.
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27.12.2023 16:49 Відповісти
це лиш селян ібуть або лякають і вони платять бо бояться
а києвлян половини нема
сібалися...
будинки, квартири опалюються а платити хто буле??
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27.12.2023 16:50 Відповісти
Не опалюйте окремі квартири, які проблеми? Відключайте вже нарешті боржників, ви *******! Державний апарат не в змозі ані прийняти важливі але непопулярні рішення, ані впровадити їх у життя. Все, на що вистачає довбойобів - піднімати тариф, щоб ті люди, які платили, заплатили і за тих, хто не платить. Очевидно, що за таких розкладів кількість неплатників зростатиме в геометричній прогресії щороку. А держава ще й вже ДВІЧІ пробачила борги за комуналку...
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27.12.2023 16:55 Відповісти
І це Київ. Місто ажніяк не бідне...
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27.12.2023 16:52 Відповісти
Насколько помню в Конче-Заспе проверяющих счетчики вообще не пускали.
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27.12.2023 16:55 Відповісти
А ось за це, повинні відповідати наши дебудади і не тільки останнього скликання!!!
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27.12.2023 17:40 Відповісти
Більша частина боргу - фіктивна, бо люди не живуть в квартирах, а платіжки нараховуються!
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27.12.2023 17:44 Відповісти
Слабо віриться в озвучені цифри. Бо зазвичай, по тому ж таки Києву, люди відзначалися дуже високою платіжною дисципліною, навіть попри скруту.

Але озвучено черговий привід "чому ми не можемо відновити".
Попри те, що у відновлені приватного постачальника допомагав весь світ - задарма.
При тому, що той приватний постачальник прихопив теж все задарма, і ніколи в інфраструктуру нормально копійки не вкладав.
Але тарифи, проте, регулярно підвищувати не забуває. І дешеву електрику з наших електростанцій гнати в ЄС.
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27.12.2023 17:59 Відповісти
Нічого, підвищать тарифи, інші оплатять.
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27.12.2023 18:11 Відповісти
В мене боргів немає, сусід курва боржник 452 грн за грудень !
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27.12.2023 20:40 Відповісти
 
 