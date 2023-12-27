Час очікування вантажівок на найбільшому пункті пропуску на кордні з Польщею перевищив 20 діб

На сьогодні очікування на перетин кордону перед найбільшим пунктом пропуску на кордоні з Польщею "Дорогуськ-Ягодин" становить 500 годин, тобто майже 21 добу.

Про це повідомила речниця поліції міста Холм Ева Чиж, передає Укрінформ.

"Ми оцінюємо, що в черзі зараз перебуває 1,3 тис. фур. Черга становить 35 км до населеного пункту Безек Колонія у гміні Сєдліще. Час очікування становить 500 годин (майже 21 добу – ред.) ", – зазначила вона.

За її словами, цієї ночі польські протестувальники пропускали до кордону одну фуру на три години, а зранку почали пропускати більше: три фури на годину.

Поліціянтка додала, що ситуація постійно змінюється, і це польські перевізники визначають, скільки фур пропустити упродовж однієї години.

Раніше голова протесту перевізників у Дорогуську Едита Озигала інформувала, що за сім тижнів протест не приніс результатів, тому перевізники вирішили посилити протест і пропускати лише одну фуру на три години.

Напередодні час очікування на перетин кордону в цьому пункті пропуску становив 30 діб.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Ввечері 22 грудня стало відомо, що представники Мінінфраструктури Польщі та України узгодили план дій для розблокування кордону. У польському уряді допускають, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.