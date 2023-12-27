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газ (7469) Закарпаття (249) Нафтогаз (3161) облгази (230) Рівненщина (158) газорозподільні системи (67)

"Нафтогаз" забрав у облгазів Фірташа ліцензії на розподіл газу ще у двох областях. КАРТА

Новини БізнесЦензор Енергетика Комунальні послуги

газ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) видала компанії "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), що входить до складу групи "Нафтогаз", ліцензії на розподіл природного газу у Рівненській та Закарпатській областях.

Відтак, з початку січня 2024 року послуги газопостачання для понад 553 тисяч клієнтів у цих регіонах надаватимуть відповідні філії "Газмереж" замість приватних газорозподільчих компаній (так званих "облгазів") з групи РГК Дмитра Фірташа, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Отже, ліцензії на розподіл газу АТ "Рівнегаз" і АТ "Закарпатгаз" з 1 січня втратять свою чинність.

"Особові рахунки та тарифи на розподіл газу для мешканців Рівненщини та Закарпаття залишаться незмінними. У той же час реквізити для оплати будуть нові. Споживачі, які мають переплати, зможуть отримати перерахунок, звернувшись до Центрів обслуговування", – додали у "Нафтогазі".

Нафтогаз забрав у облгазів Фірташа ліцензії на розподіл газу ще у двох областях 01

Як повідомлялося, минулого тижня група "Нафтогаз" завершила інтеграцію газорозподільчих підприємств ("обл-" і "міськгазів"), що входили до групи "РГК" Дмитра Фірташа.

Таким чином, тепер у складі групи "Нафтогаз" працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави.

Автор: Михайло Орлюк
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Спочатку плодять прокладки і квасять капусту та виводять в офшори, потім спихають назад державі зі збитками. Тоді знову з'являться "ефективні менеджери і господарники" = злодії і процес повторюється...
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27.12.2023 15:00 Відповісти
И теперь мы не будем платить "за доставку"? Ага, та сейчас. Не только будем, но и больше!
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27.12.2023 15:29 Відповісти
То не платіть як я. В мене високий паркан і ворота.
Редуктор знаходиться на мому власному участку.
Скачуть вже який рік за парканом і нічо не відрізали.
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27.12.2023 16:07 Відповісти
 
 