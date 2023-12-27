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Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшили на 750 тисяч записів, – Міноборони

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україна,мобілізація

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшили на 750 тисяч записів. Наразі верифіковано до 88% даних.

Про це повідомила керівниця з цифрової трансформації (CDTO) Міністерства оборони Катерина Черногоренко, передає DOU.

"Запланована робота по ньому (реєстру "Оберіг, – ред.) завершена, ми збільшили реєстр на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88%", – зазначила вона в інтерв’ю виданню.

"Оберіг" – це база військовозобов'язаних, тобто цивільних людей, які можуть бути мобілізовані. Даних щодо чинних військовослужбовців там немає.

За словами Черногоренко, умовно кажучи, це як реєстр паспортів чи єдиний державний демографічний реєстр з персональною інформацією громадян.

Також вона додала, що наразі триває робота з цифровізації даних військовослужбовців.

"Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів. Це нам здається дуже логічно", – зазначила вона.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський минулого тижня на пресконференції заявив, що Головнокомандувач та Генштаб ЗСУ пропонують додатково мобілізувати 450-500 тисяч чоловіків, на це треба знайти додатково 500 мільярдів гривень.

На початку цього тижня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти про зміну правил мобілізації та посилення покарання за ухилення від неї.

Автор: Юлiя Недашківська
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Звісно,мобілізація річ необхідна. Але спочатку знайдіть 500 млрд хоча б під фінансове забеспечення. Бо далі ланцюгом піде амуніція,озброєння,харчування,вишкіл...
І чим більше будуть серед вулиці хапати людей,тим проблема з набором людей наростатиме.
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27.12.2023 14:51 Відповісти
Були ті 500 мільярдів, але вже нема-зелені ззелеп...ли.
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27.12.2023 16:47 Відповісти
часом, не київстарівські айтішники відповідають за безпеку бази даних?
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27.12.2023 14:54 Відповісти
скоріше Оберіг хапнув базу телефонів київстару
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27.12.2023 15:02 Відповісти
При такому підході до мобілізації допускаю,що люстрацію "втративших береги" чиновників, будуть проводити хлопці з автоматами.
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27.12.2023 15:15 Відповісти
..і печерне кривосуддя з подєльніками, напевне, вже потурбувалися аби той реєстр з'явився у недоторканого дружбана зебілів портнова
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27.12.2023 16:35 Відповісти
 
 