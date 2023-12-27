Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшили на 750 тисяч записів, – Міноборони

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшили на 750 тисяч записів. Наразі верифіковано до 88% даних.

Про це повідомила керівниця з цифрової трансформації (CDTO) Міністерства оборони Катерина Черногоренко, передає DOU.

"Запланована робота по ньому (реєстру "Оберіг, – ред.) завершена, ми збільшили реєстр на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88%", – зазначила вона в інтерв’ю виданню.

"Оберіг" – це база військовозобов'язаних, тобто цивільних людей, які можуть бути мобілізовані. Даних щодо чинних військовослужбовців там немає.

За словами Черногоренко, умовно кажучи, це як реєстр паспортів чи єдиний державний демографічний реєстр з персональною інформацією громадян.

Також вона додала, що наразі триває робота з цифровізації даних військовослужбовців.

"Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів. Це нам здається дуже логічно", – зазначила вона.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський минулого тижня на пресконференції заявив, що Головнокомандувач та Генштаб ЗСУ пропонують додатково мобілізувати 450-500 тисяч чоловіків, на це треба знайти додатково 500 мільярдів гривень.

На початку цього тижня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти про зміну правил мобілізації та посилення покарання за ухилення від неї.