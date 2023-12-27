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Косметичний концерн Avon відмовився продавати активи в РФ, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

avon

Міжнародний косметичний концерн Avon, який у 2022 році оголосив про припинення інвестицій у Росію, поки що вирішив не йти з країни.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.

Зазначається, що у квітні 2023 року заснований в США концерн почав підготовку до продажу свого єдиного в Росії підприємства в підмосковному Наро-Фомінську.

За словами співрозмовників видання, покупцю планувалося передати і права на бренд Avon, але записаний кирилицею. На покупку російського бізнесу компанії претендували Natura Siberica та ГК "Арнест", яка викупила у серпні 2023 року активи Heineken.

Водночас у листопаді Natura & Co заявила, що вирішила не продавати активи і залишити бізнес в Росії.

Відмову компанії від продажу активів у Росії пояснюють тим, що комісія з іноземних інвестицій РФ зараз вимагає від зарубіжних компаній, що залишають країну, продавати активи з дисконтом аж до 50%.

Вартість активів Avon у всьому світі за підсумками 2022 року склала $1,01 млрд. У РФ бренд посідає друге місце серед косметичних компаній, що працюють за схемою прямого продажу.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ну а якжеш п*дарасам без косметики?
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27.12.2023 14:06 Відповісти
Значить за межами кацапщини справи у Avon дуже кепські...
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27.12.2023 14:07 Відповісти
мої жінка та доньки кажуть що повний отстой
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27.12.2023 14:09 Відповісти
Мої так само гидують тим Авоном. Так кацапкам і треба! Хай свої рила тим білим гуталіном натерають! Гарніше все одно не стануть
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27.12.2023 14:34 Відповісти
при слові Авон бачу кислий вираз на обличчі жіночої частини своєї родини.
я чоловік, а їм видніше
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27.12.2023 14:08 Відповісти
Вже бачу як Avon знімають з українських полиць. Чи ні, чи гроші не смердять?
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27.12.2023 14:24 Відповісти
avon - це прямі продажі без крамниць
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27.12.2023 14:53 Відповісти
Міжнародний косметичний концерн Avon, поки що вирішив не йти з країни
дуже великий запит на боярку
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27.12.2023 14:53 Відповісти
А хто ж тоді дбатиме, щоб звідти онучами не смерділо?
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27.12.2023 15:22 Відповісти
 
 