"Внутрішній потенціал виснажено": У Мінфіні шукатимуть додаткові кошти для анонсованої Зеленським мобілізації
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Міністерство фінансів очікує від Міністерства оборони та Генерального штабу інформації та рішень щодо мобілізації, зокрема, її масштабів і термінів, необхідних витрат, а також припускає необхідність пошуку нових внутрішніх джерел фінансування.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час "Business Breakfast c Володимиром Федориним", передає Інтерфакс-Україна.
Марченко вказав, збільшення фінансування на 500 млрд грн на мобілізацію додатково 500 тис. людей є доволі коректними розрахунками, але наголосив, що є багато чинників, які впливають на ці розрахунки, зокрема, строки мобілізації та демобілізації, забезпечення підрозділів.
"Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони це бачать, як вони бачать оптимізацію видатків...Тому що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити на N-ну суму мільярдів гривень – не вийде так", – сказав він у середу.
"Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткових внутрішніх джерел фінансування... Точно можу сказати, з огляду на те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде", – додав міністр.
Відповідаючи на запитання про можливості додаткових доходів у 2024 році, міністр зазначив, що всі можливі оптимізаційні рішення було ухвалено під час підготовки бюджету, а обсяги запозичень також близькі до оптимальних.
"Тому, де можна подивитися в частині доходів, це, напевно, робота із сірими ринками, які ще на сьогодні, на жаль, існують в Україні. Це і контрабанда, це і ринок алкоголю, цигарок, це і "ігорка": багато було зроблено останнім часом, але також є можливості для оптимізації. З точки зору розширення частини оптимізації за рахунок оптимізації сірої та чорної зони такі можливості зберігаються", – зауважив очільник глава Мінфіну.
Він також повідомив, що до війни в Україні було 11 млн осіб, які "ніколи не отримували від держави жодної допомоги, але не сплачували жодної гривні податків", і це не включно з дітьми та особами похилого віку. Ще 3 млн осіб сплачують податок на доходи фізосіб у мінімальному обсязі – від нуля до 5 тис. грн на місяць.
Оцінюючи можливості оптимізації видатків, Марченко повідомив про доцільність залучити Мінфін до розроблення й оцінювання потреб, які висуває Міноборони, та оцінювання ефективності використання коштів.
"Будь-які потреби, що виникали в цей період часу (два роки повномасштабної війни, – ред.), ми намагалися забезпечувати, тому що не було можливості дискутувати. Але на цей момент, я вважаю, що є необхідність, як мінімум, долучення фахівців Міністерства фінансів до розробки і оцінки потреб, і оцінки ефективності", – сказав міністр.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський минулого тижня на пресконференції заявив, що Головнокомандувач та Генштаб ЗСУ пропонують додатково мобілізувати 450-500 тисяч чоловіків, на це треба знайти додатково 500 мільярдів гривень.
На початку цього тижня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти про зміну правил мобілізації та посилення покарання за ухилення від неї.
Будь ласка, зачекайте...
ПДВ виробників вже почали блокувати навіть незначні накладні, те чого не було з початку вторгнення, бабла не те що нема, його нема зовсім,зараз викрутять руки усім, бізнес вже дихає не те що через раз, а ковтками.
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Тобто, вони навіть на другий рік війни не можуть прикрити ліві схеми контрабанди алкоголю і сигарет? То нахера тоді там ціла армія і митників потрібна по всьому західному і південному кордону? Щоб раз на тиждень якогось Васю на гумовому човні затримати при переході?
Я не здивуюся, якщо дізнаюся, що досі на Волині бурштин вимивають так само як і вимивали з перепродажем за кордон
Президент Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня назвав суму 500 млрд грн, але, за словами Марченка, це спрощений підхід, який базується на поточній кількості війська (понад 1 млн осіб) і розмірі фонду грошового забезпечення (1 трлн грн).
"Але банальне додавання тут не працює. Виникають питання: які підрозділи ми забезпечуємо, чому, ми фінансуємо по фактичній чисельності чи плановій, вони забезпечені всім іншим, чи ці додаткові 500 000 - це, щоб замістити існуючі підрозділи чи для створення нових? Відповіді на ці питання у мене немає" Джерело: https://censor.net/ua/n3464083
Або в мене когнитивний дисонанс , або комусь вставили пістона !!!
Хтось збрехав? як же так?
Це точно був міністр фінансів, ?
У тебе міністр, цілий Яжневтік із мільярдами на утримання себе, на дороги, серіали, "Тихим вечором", десятками тисяч чиновників у центрі і на місцях, барабанами, стадіонами, ДБР,суддів із сотнями тисяч заплати і пензій, придурок !
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А за що вони повинні податки тоді платити, якщо від держави нуль толку?