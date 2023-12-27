Україна може повернутися на ринок зовнішніх запозичень до 2026 року, – міністр фінансів

Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 році може повернутися на ринок зовнішніх запозичень в 2025-2026 роках.

Про це заявив міністр Сергій Марченко на "Business Breakfeast", передає Інтерфакс-Україна.



"Завдання у нас ключове: не отримати дефолт; мати можливість запозичувати на ринку капіталу, нам така необхідність буде потрібна, я думаю, починаючи з 25-26 року; виконати зобов'язання в межах програми з Міжнародним валютним фондом, слідуючи нашим показникам щодо боргу ВВП, іншим показникам, які передбачаються на середньострокову перспективу", – сказав міністр.



Марченко нагадав, що відстрочка з виплат за єврооблігаціями України спливає 1 вересня 2024 року.



"У нас є час, ми готуємо відповідні рішення", – зазначив міністр, додавши, що поки що ще немає повної картини, але є кілька планів дій.



Глава Мінфіну наголосив, що на внутрішньому ринку запозичень ризик реструктуризації чи відмови держави від виконання своїх зобов'язань відсутній, а стоїть завдання навпаки розширити коло власників облігацій та інвесторів.



"ОВДП – одне з основних джерел, які фінансують Збройні Сили. Тому жодних кроків, які підірвуть віру в нашу здатність обслуговувати внутрішні боргові зобов'язання, не буде", – наголосив Марченко.