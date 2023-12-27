Світові ціни на рис зросли до максимуму за останні 15 років

Унаслідок високого попиту та затяжних проблем з постачанням світові ціни на рис підвищилися до нового 15-річного максимуму.

Як пише Bloomberg із посиланням на дані Асоціації експортерів рису Таїланду, тайський білий рис 5%-ї очистки, який є азійським еталоном, зростає третій тиждень поспіль 27 грудня сягнув $659 за тонну, передає Укрінформ.

Це найвищий показник з жовтня 2008 року, і зростання цін цього року становило близько 38% після того, як найбільший постачальник рису – Індія – обмежила експорт, а суха погода поставила під загрозу виробництво.

Рис є життєво важливим продуктом харчування для людей в Азії та Африці, і останнє зростання цін може посилити інфляційний тиск та збільшити витрати на імпорт для покупців.

Деякі країни почали збільшувати закупівлі рису, щоб створити достатні запаси через побоювання, що вплив Ель-Ніньо призведе до подальшого скорочення поставок у найближчі місяці.