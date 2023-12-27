Попри війну, Метінвест Ахметова розпочав виробництво 25 нових видів продукції за міжнародними стандартами якості

Попри російське повномасштабне вторгнення, що триває в Україні вже майже два роки, підприємства Метінвесту розпочали виробництво 25 нових видів продукції, і частково компенсували виробництво активів у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Найбільше нових продуктів освоєно в сегменті напівфабрикатів, гарячекатаного рулонного та сортового прокату (по сім), а також холоднокатаного й оцинкованого рулонного прокату (по два). Левова частка нової продукції припала на комбінати "Запоріжсталь" та "Каметсталь". Два види нових продуктів освоїв виробник оцинкованого прокату Групи – "Юністіл".

Так, комбінат "Запоріжсталь" розпочав випуск слябів різних розмірів: їх постачають на європейські активи Метінвесту, де з неї виготовляють гарячекатаний товстий лист та рулони. А "Каметсталь" освоїла виробництво двох видів квадратної заготовки – безперервнолитої та гарячекатаної – з нових марок сталі та з підвищеними вимогами до структури та властивостей. Тепер комбінат використовує такі напівфабрикати для власного виробництва сортового прокату та катанки, а також постачає їх клієнтам в Україні та Європі.

Крім того, "Запоріжсталь" розпочала виготовлення семи видів прокату для будівельної та машинобудівної галузі за європейськими, американськими та українськими стандартами. Також завод освоїв виробництво холоднокатаного рулону, призначеного для оцинкування, який раніше постачав ММК імені Ілліча.

На комбінаті "Каметсталь" розпочали виробництво сталевих помольних куль діаметром 25 та 100 мм, а також профілю СВП27 для гірничо-металургійного комплексу. Також комбінат випустив два види катанки, які використовуються для перетягування в дріт, виготовлення канатів та метизної продукції.

Також "Каметсталь" розпочала виробництво арматури, яка затребувана під час реалізації відповідальних будівельних та інфраструктурних проєктів і застосовується для зведення мостів, укриттів та багатоповерхових споруд. А для підприємств машинобудівної галузі металургійний комбінат налагодив серійне виготовлення гарячекатаного круглого прокату діаметром 42 мм, що використовується для створення деталей та конструктивних елементів механізмів і машин.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест Ахметова спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 млрд грн. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках "Сталевого Фронту".

За цей час компанія виготовила на власних підприємствах та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання. Також компанія освоїла виробництво протимінних тралів, та макетів воєнної техніки.