Після заяв Зеленського на виробництво серіалів витратили ще 250 мільйонів з держбюджету

На послуги виробництва різних серіалів із липня 2023 року з держбюджету направили 248,4 млн грн.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

При цьому, нардепа нагадав, що 20 липня президент Володимир Зеленський під час звернення наголосив, що будівництво музеїв та виробництво серіалів – важливе, але не в пріоритеті держави у стані війни, тож закликав шукати на це не державні гроші.

Уже 27 липня 2023 року з посади міністра культури звільняють Олександра Ткаченка через скандал з закупівлями серіалів.

"Вчора я витягую всі проводки державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". Спеціально дивлюсь з 27 липня, тобто після вже промови президента і звільнення міністра. Знаєте на яку суму було зроблено оплат на закупівлю саме серіалів з 27 липня по сьогодні? На 248,4 млн грн", – зазначив Железняк.

Нардеп уточнив, що сукупно платежів пройшло від держпідприємства за послуги виробництва різних серіалів на 248,4 млн грн бюджетних грошей.

"На фірми Колюбаєва, до речі, пішло 14,3 млн, якщо що", – додав він.

Як повідомлялося, серед компаній, які цьогоріч перемогли на скандальному конкурсі кінопроєктів та мають отримати фінансування з держбюджету, є структури, близькі до представників влади або ж фірми, які співпрацювали з росіянами до початку повномасштабного вторгнення.