У ремонт вийшли одразу п’ять блоків ТЕС

Упродовж доби в аварійний ремонт вийшли три блоки на теплових електростанціях, ще два блоки виведено в поточний ремонт.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас наголошується, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Експорт електроенергії сьогодні відсутній, а імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 11 808 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 120 МВт.

Зазначається, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 447 населених пунктів. Важка ситуація спостерігається у місті Херсон – через пошкодження в мережах обленерго після масованих обстрілів знеструмлено понад 90 тисяч споживачів, також є відключення в населених пунктах області.

Нові пошкодження через обстріли є в мережах обленерго в Донецькій та Харківській областях.

Через негоду загалом на ранок знеструмлено 20 населених пунктів. Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.