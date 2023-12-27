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Новини Енергетика
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ТЕС (618) електроенергія (2952) Укренерго (1371)

У ремонт вийшли одразу п’ять блоків ТЕС

Новини БізнесЦензор Енергетика

тес,міненерго

Упродовж доби в аварійний ремонт вийшли три блоки на теплових електростанціях, ще два блоки виведено в поточний ремонт.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас наголошується, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Експорт електроенергії сьогодні відсутній, а імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 11 808 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 120 МВт.

Зазначається, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 447 населених пунктів. Важка ситуація спостерігається у місті Херсон – через пошкодження в мережах обленерго після масованих обстрілів знеструмлено понад 90 тисяч споживачів, також є відключення в населених пунктах області.

Нові пошкодження через обстріли є в мережах обленерго в Донецькій та Харківській областях.

Через негоду загалом на ранок знеструмлено 20 населених пунктів. Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Автор: Юлiя Недашківська
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Пока относительно тепло будет еще недели три, можно ремонтировать...
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27.12.2023 10:57 Відповісти
У розпал опалювального сезону.

Так Міненерго підготувалося до зими...
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27.12.2023 11:47 Відповісти
незрозумілий закид в сторону Міненерго. Десь вказано, що це блоки державних станцій? Може це ДТЕК чи інша приватна фірма?
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27.12.2023 12:08 Відповісти
Сначала разберись, а только потом задавай свои бездоказательные вопросы.
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27.12.2023 15:33 Відповісти
"бездоказательные вопросы" -
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28.12.2023 11:29 Відповісти
 
 