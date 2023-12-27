Ціни на каву в Україні зросли удвічі: де порція еспресо коштує найбільше

Наразі в середньому по Україні чашка еспресо коштує 30 гривень. Ще у 2017 році порцію еспресо можна було придбати за 15 грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на дослідження Індексу Еспресо від Poster POS.

Індекс Еспресо – економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Показник може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Він допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

"Індекс Еспресо в Україні за останні роки виріс удвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн наприкінці 2023. Варто зазначити, що під час повномасштабного вторгнення відбувся різкий скачок ціни. Так, середня вартість еспресо в країні зросла з 20 грн до 28 грн лише протягом 2022 року", – зазначають експерти.

Найдорожче філіжанка кави коштує на Одещині – 36 грн, Донеччині – 35 грн та Харківщині – 32 грн. Водночас найнижчі ціни на класичний кавовий напій в Україні на Хмельниччині – 21 грн, Сумщині – 23 грн, Житомирщині та Вінниччині – по 24 грн відповідно.

Вартість еспресо, як основної складової кожного кавового напою, напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.