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Зеленський призначив в Антимонопольний комітет ще одного соратника нового голови

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зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Відповідний указ №852/2023 від 25 грудня оприлюднили на сайті ОПУ.

"Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", – йдеться у документі.

За даними ЗМІ, Клюшников з листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації. У 1999 року закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання та спорту. У 2006 році здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Працював в органах прокуратури Донецької та Київської областей, а також в органах Генеральної прокуратури України.

Раніше президент Зеленський призначив уповноваженим Антимонопольного комітету України Максима Сандигу, який із 2021 року також був заступником Донецької ОДА.

Як повідомлялося, на початку вересня Верховна Рада призначила колишнього керівника Донецької ОДА Павла Кириленка на посаду голови АМКУ.

Детальніше читайте у матеріалі: Прокурор з Донеччини. Що відомо про нового голову Антимонопольного комітету

Автор: Юлiя Недашківська
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Физюрист!
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25.12.2023 15:09 Відповісти
одні донєцкіє, чи то вже кієвскіє...
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25.12.2023 16:15 Відповісти
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25.12.2023 16:39 Відповісти
До цього ще слід добавити -Етнічний склад ЗСУ українці - 95% інші -5%.
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25.12.2023 17:52 Відповісти
Не зеленський призначив, а призначив эрмак своїх, за наказом кремля... Просимо вірно підберати заголовки статей!
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25.12.2023 20:09 Відповісти
як кажуть,без коментарів.
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25.12.2023 22:13 Відповісти
Боротьба з корупцією триває і буде вона безкінечною.
Бо грабують то нас законно. През обраний 73 % підписує документи. І жодний суд нічого не доведе.
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26.12.2023 10:27 Відповісти
 
 