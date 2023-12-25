Держава заборгувала учасникам проєктів підтримки української книги 45 мільйонів, – УІК

Держава заборгувала видавцям 44,94 мільйона гривень за участь у програмах підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі.

Про це йдеться у зверненні держустанови "Український інститут книги" до міністра фінансів та голови Держказначейства.

Зокрема, заборгованість перед учасниками мистецького конкурсу проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції за встановленими тематичними пріоритетами, становить 33,13 млн грн. У межах цього конкурсу українські видавництва за власні кошти виготовили та передали до бібліотек України книжкову продукцію патріотичного спрямування.

Борг перед виконавцями проєктів на організацію і проведення заходів з промоції читання становить 1,79 млн грн.

Ще понад 10 мільйонів гривень держава заборгувала учасникам програми підтримки перекладів Translate Ukraine. У тому числі, кошти не отримали іноземні видавці, які вклали в кожен проєкт власні кошти, що ставить під сумнів подальшу співпрацю з ними, зауважують в Українському інституті книги.

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"Попри повномасштабне вторгнення, українські й іноземні учасники відгукнулися й підтримали проєкти, покликані розвивати українську культуру й книговидання зокрема. Нам дуже прикро, що держава не може відшкодувати витрати, таким чином ще дужче погіршуючи ситуацію, в якій опинилася українська книговидавнича сфера", – зазначається у повідомленні.