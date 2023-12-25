Без долара і євро: Російська влада готується до санкцій проти "Московської біржі"

Поступове запровадження санкцій проти Росії дозволяє їй підготуватися до них і мінімізувати наслідки, з 2014 року російська влада встигла підготуватися до відключення банківської системи від SWIFT, зараз вона готується до припинення біржових торгів доларом США та євро у випадку запровадження санкцій проти "Московської біржі".

Про це голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила в інтерв'ю РБК.

"Ми живемо в умовах санкцій вже з 2014 року. Тому ми завжди оцінювали ризик посилення санкцій і в усіх напрямках працювали", – сказала Набіулліна.

Вона додала, що зараз російська влада готується до запровадження санкцій проти "Московської біржі".

"Ми розглядаємо різні сценарії та прораховуємо різні варіанти наших дій. І це робить біржа. Щодо функціонування валютного ринку, ми маємо і позабіржовий валютний ринок, який забезпечує валютні торги. До речі, частка його вже більш як половина – 53% валютних торгів. Щодо курсоутворення, ми ще минулого року, розуміючи різноманітні санкційні ризики, випустили вказівку, де пояснили, як тоді визначатиметься курс. Він встановлюватиметься на основі даних про позабіржові торги, і в тому числі використовуючи банківську звітність", – розповіла голова центробанку РФ.

Вона запевнила, що в такому випадку курс російського рубля відчутно не впаде.

"Ні, я не думаю, що ми бачимо такі ризики. Це залежить від попиту та пропозиції (валюти, – ред.). Ми маємо досить великий обсяг позабіржових торгів, багато учасників у ньому. Скоріше питання саме отримання інформації про позабіржові угоди, тому користуватимемося різними джерелами. Але я не думаю, що це серйозно саме собою може вплинути на курс", – додала Набіулліна.

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Як повідомлялося, найбільша у Росії "Московська біржа" буде змушена зупинити торги доларом США у випадку запровадження американських санкцій, подібних до обмежень, під які вже потрапила "Санкт-Петербурзька біржа".

Нагадаємо, на початку листопада США запровадили санкції проти "Санкт-Петербурзької біржі", а також семи російських банків – "Абсолют Банку", "Бланк банку", "ХКФ банку", "Почта-банку", "Російського регіонального банку", "Всеросійського банку розвитку регіонів", банку "Русский стандарт".

Після цього "Санкт-Петербурзька біржа" вимушено перейшла на рублі, змінила керівника та спробувала провести розрахунки за операціями з іноземними цінними паперами, укладеними до припинення торгів 2 листопада.