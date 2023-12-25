Нацбанк призначив перевірки двох банків та фінансової компанії "Нової пошти"

Національний банк у 2024 році запланував провести виїзний моніторингу чотирьох об’єктів оверсайту.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, перевірки чекають на АТ "Райффайзенбанк" (другий квартал), ТОВ ФК "Свіфт Гарант", АТ "Ощадбанк" (обидва – третій квартал) та ТОВ ФК "Нова Пей" (четвертий квартал).

Зокрема, перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

План проведення виїзного моніторингу складений та оприлюднюється відповідно до вимог Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого постановою правління НБУ від 31.12.2022 № 257.