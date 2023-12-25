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Держприкордонслужба (540) кордон (830) прикордонники (43) Різдво (22) пасажиропотік (525)

Напередодні Різдва прикордонники зафіксували пік пасажиропотоку на кордоні

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кордон

За передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тис. осіб, з яких більшість – майже 394 тис. осіб – на в’їзд в Україну.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"23 грудня державний кордон перетнуло більш як 141,5 тис. осіб, при цьому, майже 80 тис. осіб – на українсько-польській ділянці. Це один з найвищих показників пасажиропотоку після початку повномасштабного вторгнення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпосередньо напередодні Різдва пасажиропотік скоротився, але все ще залишається високим. 24 грудня 2023 року на кордоні оформлено більш як 111 тис. осіб, з яких понад 66 тис. – на в’їзд.

Найбільший пасажиропотік фіксується на кордоні з Польщею. Прикордонники рекомендують подорожуючим прокладати маршрути через пункти пропуску, які завантажені менше.

Автор: Юлiя Недашківська
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