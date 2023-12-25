Великі мережі АЗС за вихідні знизили ціни на бензин та дизпаливо

За вихідні, з 22 по 25 грудня, середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 38 копійок і становить 51,4 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 19 копійок – до 54,58 грн/л, а дизельне пальне – на 36 копійок, до 51,65 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях Укрнафти" бензини здешевшали на 50 копійок: А-95 – до 49,4 грн/л, А-95+ – до 51,4 грн/л. Ціна на дизпаливо у цій мережі зменшилась на 1 грн, до 49,9 грн/л.

На 1 грн здешевшали бензини у мережі SOCAR, а ДП – на 50 копійок. На станціях АMIC за рахунок святкових акційних пропозицій ціни на пальне зменшились на 2,59-3 грн/л.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", U.GO зменшили ціну на всі види пального на 10-20 копійок.