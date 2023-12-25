В Офісі президента чекають на рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених російських активів

Україна очікує на скоординоване рішення країн "Великої сімки" щодо конфіскації заморожених російських активів.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, передає Інтерфакс-Україна.



"Тут має ухвалити спільне скоординоване рішення G7. Ви знаєте, що деякі європейські країни намагаються практично розпочати цей процес, наприклад Бельгія. Ми говорили про це, безумовно, у Сполучених Штатах Америки. Давайте зробимо так, щоб ці заморожені активи вже якось почали працювати зараз", – сказав він в інтерв’ю агентству.



За словами Жовкви, це може бути "fast recovery, нехай це будуть якісь соціальні проєкти на кшталт відновлення звільнених територій, бомбосховища, школи тощо".



"Це потребує відповідних законодавчих рішень у цих країнах. На рівні ЄС це вимагає, наприклад, загальної директиви", – зазначив Жовква.

Раніше ЗМІ писали, що країни "Великої сімки" активізували переговори щодо конфіскації російських активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це може бути повʼязано з тим, що ЄС поки що не вирішив питання про виділення Україні 50 млрд євро, а Конгрес США зволікає з ухваленням пакета допомоги Києву на $61 млрд.

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Як повідомлялося, Єврокомісія 12 грудня представила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, це рішення ще має затвердити Європейська рада.

За оцінками Єврокомісії, це принесе до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз дійшов висновку, що не може законно конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму понад 200 млрд євро, і замість цього зосередиться на використанні цих активів для отримання прибутку, який можуть спрямувати на відновлення України.

Більше половини цих активів розміщено у готівці та депозитах, тоді як "значна кількість" інвестована в цінні папери, які перетворяться на готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки. Значна частина цих коштів знаходиться в Бельгії в європейському депозитарії Euroclear, прибуток від їх інвестування склав близько 3 мільярдів євро за перші три квартали цього року. Ці прибутки вже підлягають оподаткуванню, свідчать квартальні результати Euroclear. Його звітність свідчить про те, що Росія не матиме претензій на чисті прибутки, оскільки вони належать депозитарію.

Своєю чергою Бельгія оголосила, що створить спеціальний український фонд обсягом 1,7 млрд євро, до якого зараховуватимуть надходження від податків на доходи із заморожених російських активів, передусім у Euroclear.