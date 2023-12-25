Суд засудив банкіра Курченка до 11 років тюрми, але він вже втік

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким ексголову правління ПАТ "Реал Банк" визнано винуватим у заволодінні та легалізації коштів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як додає Центр протидії корупції, йдеться про Володимира Агафонова. Його звинувачують у заволодінні та легалізації коштів.

Так, ВАКС призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 12 750 грн.

Крім того, колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов НБУ та стягнула з обвинуваченого понад 503 млн грн.

Також задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Із Агафонова стягнули кошти у сумі понад 5,57 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не оскаржать до Апеляційної палати ВАКС.

За даними слідства, Агафонов причетний до заволодінні 4,7 млрд грн "Реал Банку", 800 млн грн стабілізаційного кредиту від Національного банку, а також 865 млн грн коштів "Брокбізнесбанку", які були розміщені на рахунку "Реал Банку" та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб.

Наразі Агафонов переховується, він оголошений в розшук.

"Реал банком" володіли бізнесмен Сергій Курченко та компанії "Сім'ї" експрезидента-втікача Віктора Януковича.