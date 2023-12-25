Україна отримала $1,3 мільярда від Світового банку на виплату пенсій та зарплат рятувальникам

Україна отримала $1,34 млрд як Шосте додаткове фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що фінансування складається з позики Світового банку у розмірі $1,086 млрд, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні під гарантії уряду Японії.

Також додаткове фінансування проєкту PEACE in Ukraine містить грантову складову:

$190 млн від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF); $50 млн від уряду Сполучених Штатів Америки;

від уряду Сполучених Штатів Америки; $20 млн від уряду Швейцарії.

У Мінфіні пояснили, що кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).