Уряд призначив нового виконувача обов’язків голови Держрезерву

Кабінет міністрів призначив Яніну Кривду виконувачкою обов’язків голови Державного агентства резерву.

Відповідне розпорядження №1175-р від 22 грудня оприлюднили на "Урядовому порталі".

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства резерву України, виконання обов’язків голови Державного агентства резерву України на заступника голови зазначеного Агентства Кривду Яніну Володимирівну", – йдеться у документі.

До цього вона була виконувала обов'язки керівника держорганізації "Комбінат "трикутник" Державного агентства резерву України, яке зараз перебуває в процесі ліквідації.

Раніше Кабмін звільнив з посади заступника голови Держрезерву Дмитра Бабака, який також був виконувачем обов'язків голови агентства.