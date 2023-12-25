Латвія передала Україні конфісковані у нетверезих водіїв авто на майже мільйон євро

Станом на середину грудня, Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Їхня загальна вартість становить понад 903 тис. євро.

Про це пише Delfi з посиланням на дані Служби державних доходів Латвії.

Наразі до розгляду в латвійському уряді готують документи про передачу Україні ще 34 автомобілів на 161 880 євро.

16 лютого Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою, – як підтримку українського суспільства.

У такий спосіб, було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Ці автомобілі в Україну доставляє Twitter-конвой під керівництвом Рейніса Позняка. Він почав роботу в лютому 2022 року. За цей час в Україну з Латвії було відправлено понад 1100 різних автомобілів загальною вартістю близько 2 млн євро, які відправлялися туди щотижня.