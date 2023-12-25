У Росії горів єдиний атомний криголам "Севморпуть"

На атомному контейнеровозі-криголамі "Севморпуть" у російському Мурманську вночі сталася пожежа.

Про це пише Forbes із посиланням на місцевих надзвичайників.

Займання площею 30 кв. м сталося в одній із кают. Уночі пожежу вдалося ліквідувати.



"Севморпуть" – єдиний у Росії криголам з ядерною енергетичною установкою. Судно було збудовано 1988 року на Керченському суднобудівному заводі "Затока".



Контейнеровоз стоїть на причалі підприємства "Атомфлот". До його обов'язків входить експлуатація та обслуговування атомного цивільного криголамного флоту Росії.