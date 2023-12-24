Українці в Польщі витратять на Різдво втричі менше за поляків

Мігранти, які перебувають у Польщі, зокрема й українці, планують витратити на Різдво в середньому 470 злотих (4,5 тис. грн), що втричі менше витрат середньостатистичного поляка.

Про це свідчать результати дослідження "Мігранти – Різдво в Польщі", проведеному Міграційною платформою EWL і Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, передає Укрінформ.

Дослідження показало, що майже кожен третій іноземець (30%), у тому числі українці, які перебувають в Польщі, має намір витратити від 101 до 500 злотих на продукти, подарунки та подорожі, пов’язані зі святкуванням Різдва (960-4800 грн).

Водночас лише кожен четвертий іммігрант (25%) планує більші видатки.

Кожен десятий респондент (9%) у цей період витратить менш як 100 злотих, і такий же відсоток іммігрантів не планує різдвяних витрат.

На святкування Різдва в Польщі мігранти планують виділити в середньому близько 470 злотих.

Своєю чергою дослідження, проведене на замовлення Асоціації польських банків дослідницькою компанією Minds&Roses, засвідчило, що середньостатистичний поляк планує витратити під час різдвяних свят 1490 злотих (14,2 тис. грн). Це утричі більше, ніж іноземець, який перебуває в Польщі.

Прессекретар Міграційної платформи EWL Анатолій Зимнін зазначив, що в цьому контексті можна говорити про скромне Різдво іммігрантів у Польщі.

"Попри те, що більшість іноземців у Польщі працюють і заробляють гроші, багато з них вважають за краще заощадити на святах, щоб надіслати більше грошей своїм сім’ям, які залишилися на батьківщині. Це дуже важливо, особливо у випадку біженців з України, які, як показує наше дослідження, не лише підтримують своїх близьких в Україні, а й охоче жертвують кошти на потреби ЗСУ чи на збір допомоги українським військовим", – підкреслив Зимнін.

Серед улюблених страв традиційної польської різдвяної кухні іноземці називають насамперед вареники з капустою та грибами (28% респондентів). Своєю чергою 26% респондентів зізналися, що з усіх святкових страв віддають перевагу грибному супу.

До п’ятірки страв, які найчастіше обирають іммігранти, увійшли кутя (26%), популярна як у польській, так і в українській кухні, а також сирник (26%) і маковий пиріг (26%).

Проте традиційний польський борщ з "вушками", а також бігос чи рибний холодець сподобався лише кожному десятому іноземцю (10-11%).

Опитування в рамках дослідження "Мігранти – Різдво в Польщі" проводилося з 30 листопада по 11 грудня 2023 року методом онлайн (CAWI). У ньому взяли участь 506 повнолітніх громадян України, Білорусі, Росії, Грузії, Вірменії, Молдови, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та Боснії і Герцеговини, які працюють або навчаються в Польщі.