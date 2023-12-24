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Чехія схвалила виплати для українців, які повертаються додому

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чехія

Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону lex Ukraine, який регулює статус українців, що виїхали до Чехії з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідна інформація була опублікована на сайті президента Чехії, передає Європейська правда.

Ключове положення поправки передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Водночас закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.

Біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця 2024 року.

Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.

Станом на жовтень повідомлялося, що в Чехії перебуває 359 тис. біженців із України, з яких близько 115 тис. легально влаштувались на роботу.

Автор: Галина Ялівець
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