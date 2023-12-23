Польські перевізники не припинятимуть блокування кордону з Україною на свята

Польські перевізники, що блокують три пункти пропуску на польсько-українському кордоні, не припинятимуть блокаду на свята.

Про це після зустрічі з польським міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком повідомила організаторка страйку перевізників в Дорогуську Едита Озигала, передає Укрінформ.

За її словами, протестувальники проведуть свята на блокаді кордону і вже розписали відповідний графік чергувань.

"Поки ми не досягнемо реального консенсусу, ми тут будемо й надалі", – заявила Озигала.

Своєю чергою міністр Клімчак зазначив, що для розв’язання проблеми на кордоні потрібно переглянути торговельну угоду між Україною і ЄС.

"З нашого боку є твердий висновок, що ми повинні виправити, змінити чинну угоду щодо торгівлі між ЄЄ та Україною. Українська сторона нарешті погодилася на переговори на цю тему. До цього такої згоди не було", – зазначив Клімчак.

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Польський міністр зауважив, що інформацію про готовність створити робочу групу з Україною, яка аналізуватиме угоду, він отримав напередодні ввечері. Відтак, він хоче, щоб ця робоча група запрацювала якомога швидше.

Клімчак підкреслив, що положення угоди між Україною і ЄС є дуже загальними, відтак це призвело до того, що польські перевізники були витіснені з ринку і втратили замовлення.

"Це потребує детального розгляду", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Ввечері 22 грудня стало відомо, що представники Мінінфраструктури Польщі та України узгодили план дій для розблокування кордону. У польському уряді допускають, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.