Мер Лондона таки вирішив передати Україні авто, які підлягають утилізації

Міський голова Лондона Садік Кан все ж таки вирішив передати Україні частину автомобілів, які підлягають утилізації.

Як пише The Independent, у листі, який Кан разом підписав із ексміністром оборони Британії Беном Воллесом, вони звернулися до міністра транспорту країни Марка Харпера з проханням дозволити лондонцям та іншим людям по всій країні дарувати відповідні транспортні засоби Україні, які підлягають утилізації, передає Укрінформ.

Мер Лондона також закликав Харпера перерахувати автомобілістам "гроші на те, щоб вони прибирали з вулиць міст "транспортні засоби, що забруднюють довкілля, одночасно надаючи життєво важливу підтримку народу України".

"Ми розуміємо, що (в України, – ред.) існує особлива потреба в транспортних засобах типу 4×4, а також транспортних засобів екстреної допомоги", – йдеться у листі.

Зазначається, що Кан і Воллес дійшли до висновку про передачу автомобілів Україні після "розмов із мерією Києва та іншими партнерами".

Раніше міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав мера Лондона Садіка Кана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.

Нагадаємо, британські ЗМІ писали, що мер Києва Віталій Кличко запропонував лондонському колезі Садіку Кану передати Україні частину автомобілів, які підлягають утилізації, для подальшого їх використання у зоні бойових дій, але він спочатку відмовився.