Україна надала допомогу енергосистемі Польщі
Новини БізнесЦензор Енергетика
Україна допомогла енергосистемі Польщі, прийнявши надлишок електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Уночі на запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна допомогла енергосистемі сусідньої країни, прийнявши електроенергію обсягом 1500 МВт-год з 3-ї до 8-ї години ранку", – йдеться у повідомленні.
Як додали у відомстві, дефіциту електроенергії в Україні немає. Потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією та комерційним імпортом. Енергосистема збалансована.
Водночас у короткостроковий аварійний ремонт переведено корпус одного з блоків ТЕС.
Через технічні проблеми внаслідок бойових дій відключена лінія ПЛ 35 кВ в Донецькій області. Всіх споживачів заживлено з використанням резерву.
Через бойові дії залишається без напруги шахта в Донецькій області.
Також через технічні причини вимикалась основна лінія ПЛ-330 НЕК "Укренерго" в Дніпропетровській області. Наразі лінія в роботі.
Будь ласка, зачекайте...