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Новини Енергетика
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Україна надала допомогу енергосистемі Польщі

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електроенергія

Україна допомогла енергосистемі Польщі, прийнявши надлишок електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Уночі на запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна допомогла енергосистемі сусідньої країни, прийнявши електроенергію обсягом 1500 МВт-год з 3-ї до 8-ї години ранку", – йдеться у повідомленні.

Як додали у відомстві, дефіциту електроенергії в Україні немає. Потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією та комерційним імпортом. Енергосистема збалансована.

Водночас у короткостроковий аварійний ремонт переведено корпус одного з блоків ТЕС.

Через технічні проблеми внаслідок бойових дій відключена лінія ПЛ 35 кВ в Донецькій області. Всіх споживачів заживлено з використанням резерву.

Через бойові дії залишається без напруги шахта в Донецькій області.

Також через технічні причини вимикалась основна лінія ПЛ-330 НЕК "Укренерго" в Дніпропетровській області. Наразі лінія в роботі.

Автор: Юлiя Недашківська
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