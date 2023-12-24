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виробництво (1155) АРМА (275)

Єдиний в Україні виробник скляних ізоляторів для ліній електромереж перейде в управління держави

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

завод,львів

Управителем заарештованого Львівського ізоляторного заводу, єдиного в Україні виробника скляних ізоляторів для ліній електромереж, буде держава в особі Міністерства енергетики.

Про це йдеться в повідомленні Агентстіва з розшуку та менеджменту активів.

"Міністерство енергетики зможе використати даний актив у контексті можливих проблем з енергопостачанням, які очікуються наприкінці цього року та у 2024 році", – зазначила голова Нацагентства Олена Дума.

Діяльність заводу має виключну специфіку та виняткову важливість, адже підприємство є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, які використовуються на лініях електромереж з напругою у діапазоні 0,4-1150 кВ.

Крім того, підприємство експортує продукцію у понад 30 країн світу (країни ближнього зарубіжжя, а також Фінляндію, Швецію, Норвегію, Іспанію, Португалію, Ліван, В'єтнам, Чилі та Колумбію).

Формальне рішення ще повинен буде ухвалити Кабінет міністрів.

Згідно з законом, АРМА проводить конкурси на управління заарештованими активами, але у виняткових випадках держава може залишити їх собі. Одним з таких винятків є загроза нормальній роботі енергосистеми.

Львівський ізоляторний завод заснований у 1965 році. У 2002 році на його базі було створене ТОВ "ЛІК". Підприємство випускає ізолятори різного призначення, які можуть використовуватися для ізоляції та кріплення проводів ЛЕП, електрифікації залізниці, розподільчих пристроїв електростанцій і підстанцій тощо.

ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" заарештоване Галицьким районним судом Львова з серпня 2022 року у кримінальному провадженні про відмивання та службове підроблення, пише LIGA.net.

У судовому реєстрі повідомляється, що аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЛІК", проведений під час досудового розслідування, виявив тісний зв'язок його кінцевих бенефіціарів з Російською Федерацією, а також системний експорт скляних ізоляторів через пов'язану особу з ухиленням від сплати податків в Україні.

Формально власником ЛІК є естонська GIG Holdings OU. Але львівське управління СБУ встановило, що процесами на заводі фактично керує російська "Глобал Інсулейтор Груп". Вона входить до складу російської групи компаній ООО "ЮНАКО – Інвест", що, з-поміж іншого, виконує підряди для Міністерства оборони Росії.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+3
Нехай краще кацапи доять?
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24.12.2023 15:37
+2
Для його банкрутства і подальшій продажі. Влада знає що робить!
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24.12.2023 21:03
+1
Нова "корова" для доїння державою.
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24.12.2023 15:20
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Нова "корова" для доїння державою.
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24.12.2023 15:20 Відповісти
Нехай краще кацапи доять?
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24.12.2023 15:37 Відповісти
Це ж кацапська козломорда тролятіна як завжди під прапорцями союзників України. Де хто бачив щоб вони розводили свою брехню під китайським чи білоруським прапорцями. Припини вести дискусію з ботом
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25.12.2023 13:15 Відповісти
Підприємство розквітне особливо коли АРМу возгловляє людина повязана с пулом медведчука.
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24.12.2023 15:30 Відповісти
возгловляє
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25.12.2023 11:11 Відповісти
Для його банкрутства і подальшій продажі. Влада знає що робить!
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24.12.2023 21:03 Відповісти
Облгази, ПриватБанк, ЗСУ, Ізоляторний завод - то таки ринкова економіка не панацея а держава таки нормальний власник якщо є відповідальність
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24.12.2023 22:15 Відповісти
Чому в США немає державних підприємств ?
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24.12.2023 23:57 Відповісти
Хто тобі таке шепнув на вухо, чувак. Навіть не буду перечисляти
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25.12.2023 13:19 Відповісти
А ти напружся, дай перелік держпідприємств США. Цікаво подивитися на твоє пердіння в борошно.
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25.12.2023 16:02 Відповісти
Що, вже "набавилися" в "ефективних" власнків?
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25.12.2023 10:37 Відповісти
ну все, пропал завод
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25.12.2023 11:26 Відповісти
троль , тебе в спам
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25.12.2023 13:20 Відповісти
 
 