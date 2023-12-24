Єдиний в Україні виробник скляних ізоляторів для ліній електромереж перейде в управління держави

Управителем заарештованого Львівського ізоляторного заводу, єдиного в Україні виробника скляних ізоляторів для ліній електромереж, буде держава в особі Міністерства енергетики.

Про це йдеться в повідомленні Агентстіва з розшуку та менеджменту активів.

"Міністерство енергетики зможе використати даний актив у контексті можливих проблем з енергопостачанням, які очікуються наприкінці цього року та у 2024 році", – зазначила голова Нацагентства Олена Дума.

Діяльність заводу має виключну специфіку та виняткову важливість, адже підприємство є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, які використовуються на лініях електромереж з напругою у діапазоні 0,4-1150 кВ.

Крім того, підприємство експортує продукцію у понад 30 країн світу (країни ближнього зарубіжжя, а також Фінляндію, Швецію, Норвегію, Іспанію, Португалію, Ліван, В'єтнам, Чилі та Колумбію).

Формальне рішення ще повинен буде ухвалити Кабінет міністрів.

Згідно з законом, АРМА проводить конкурси на управління заарештованими активами, але у виняткових випадках держава може залишити їх собі. Одним з таких винятків є загроза нормальній роботі енергосистеми.

Львівський ізоляторний завод заснований у 1965 році. У 2002 році на його базі було створене ТОВ "ЛІК". Підприємство випускає ізолятори різного призначення, які можуть використовуватися для ізоляції та кріплення проводів ЛЕП, електрифікації залізниці, розподільчих пристроїв електростанцій і підстанцій тощо.

ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" заарештоване Галицьким районним судом Львова з серпня 2022 року у кримінальному провадженні про відмивання та службове підроблення, пише LIGA.net.

У судовому реєстрі повідомляється, що аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЛІК", проведений під час досудового розслідування, виявив тісний зв'язок його кінцевих бенефіціарів з Російською Федерацією, а також системний експорт скляних ізоляторів через пов'язану особу з ухиленням від сплати податків в Україні.

Формально власником ЛІК є естонська GIG Holdings OU. Але львівське управління СБУ встановило, що процесами на заводі фактично керує російська "Глобал Інсулейтор Груп". Вона входить до складу російської групи компаній ООО "ЮНАКО – Інвест", що, з-поміж іншого, виконує підряди для Міністерства оборони Росії.