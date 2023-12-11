В окупованому Криму виник дефіцит палива

У тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит палива через великі витрати та обмежену логістику через міст.

Як повідомляє Центр національного спротиву, запасів пального вистачає на 9-15 днів, що "змушує місцеву окупаційну адміністрацію бити на сполох".

При цьому, як зазначається, паливо першочергово виділяють на потреби Збройних сил Росії, відтак цивільне населення відчуває дефіцит уже зараз.

Наприкінці літа повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму стрімко дорожчає паливо, і його запасів практично немає.