Відновлення ВВП уповільнилось у третьому кварталі до 9,3%, – Держстат

Реальний ВВП України у третьому кварталі 2023 року збільшився на 9,3% порівняно з аналогічним кварталом минулого року.

Про це свідчить оперативна оцінка Держстату.

Порівняно із другим кварталом 2023 року реальний ВВП у третьому кварталі з урахуванням сезонного фактору на 0,7%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у другому кварталі 2023 року реальний ВВП України збільшився на 19,5% порівняно з другим кварталом минулого року.

У першому кварталі 2023 року ВВП впав на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Порівняно з четвертим кварталом 2022 року сезонно скоригований ВВП зріс на 2,4%.

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За даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.

Реальний ВВП – це ВВП у постійних цінах, тобто у цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. Реальний ВВП розраховується як відношення номінального ВВП до індексу цін.