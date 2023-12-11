Євросоюз може відкласти переговори про вступ України через Угорщину, – Euractiv

Початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

Про це пише Euractiv із посиланням на дипломатів-високопосадовців ЄС, передає LIGA.net.

За даними співрозмовників видання, на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня 2023 року обговорюватиметься відразу декілька питань, які стосуються України. Перше з них – це початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки та виділення ще 20 млрд євро на армію України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що буде блокувати питання України. Він вимагає від ЄС "стратегічної дискусії" щодо підтримки Києва, написали журналісти.

Європейські дипломати вважають, що заявки Грузії, Боснії та Герцеговини щодо їх приєднання до ЄС Орбан підтримав, але вони проваляться, якщо Угорщина накладе вето на Україну.

"Нам здавалося, що Орбан завжди знав, як далеко він може зайти, і що він точно знатиме, коли настане час злізти з дерева", – сказав високопосадовець ЄС.

За даними видання, ті чиновники, які очікують, що Орбан зрушить з місця, називають можливим компромісом перенесення початку переговорів з Україною на березень 2024 року на остаточних умовах. Інші, однак, побоюються, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати.

Видання також наголосило, що забезпечення нової фінансової допомоги від Європи є критично важливим на тлі проблем з узгодженням фінансування у США.

"Ми перебуваємо у ключовому моменті", – сказав високопосадовець ЄС, маючи на увазі ситуацію на полі бою і те, що Конгрес США не схвалив запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги Україні у розмірі $60 млрд.

Інший співрозмовник видання зазначив, що чітка та повноцінна підтримка України від Європейського Союзу – дуже важлива.

"Цей сигнал буде не лише для Москви, він також буде сигналом для Вашингтона, він також буде сигналом для Києва", – сказав він.

Деякі члени ЄС наполягають на тому, щоб саміт принаймні пообіцяв виділити Україні 5 млрд євро через Європейський фонд миру наступного року.

Однак, за даними видання, деякі брюссельські дипломати вважають, що блок уникне найгіршого сценарію і виконає деякі з обіцянок, даних Україні.

"Чи буде це складно? Так. Чи буде надзвичайно складно? Найімовірніше. Чи буде кров у повітрі в якийсь момент? Ймовірно. Але я продовжую вважати, що рішення можна знайти", – сказав другий високопосадовець ЄС.

Європейський фонд миру було створено у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями. ЄФМ дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС. Фонд є позабюджетним інструментом і мав загальну фінансову межу в п'ять млрд євро в цінах 2018 року на період 2021-2027 років.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною та Молдовою переговори про вступ до блоку.

11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше з початку великої війни зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Кулеба розповів, що на саміті Європейської ради, який відбудеться 14-15 грудня, західні лідери розглянуть чотири питання, пов'язаних з Україною та її євроінтеграцією.