БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1119 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
23 114 14
валюта (1662) гривня (1193) курс (1128) НБУ (8359) обмін валюти (326)

Новий історичний мінімум: Нацбанк встановив офіційний курс гривні на вівторок

Новини БізнесЦензор Фінанси

деньги

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 12 грудня, на рівні 36,8716 грн/$, порівняно із 36,7424 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум для офіційного курсу національної валюти. 

Водночас курс гривні до євро знижено на 17 копійок – до 39,6738 грн за євро.

Читайте також: У Раді Нацбанку не бачать підстав для значних коливань курсу гривні

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
А якого лиха, так уіни ростуть???? Не зарплатня, ні пенсії, а ціни? Нам поцілувати у сраку, ЗЕНЕПОТРЕБ. Що тримає курс ??? МЕрзоти кончені. І суки які навибирали!
показати весь коментар
11.12.2023 16:37
+6
то Лєнуся скумбрію по 8 обіцяла, а воно"" обіцяло Крим і в "очі хутлєра".
показати весь коментар
11.12.2023 16:57
+3
требе проіндексіровать
гроші виделені 95 кварталу
на відосікі
на 20 відсотків..
показати весь коментар
11.12.2023 16:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна, от бачте, нічого такого не трапилося...
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
показати весь коментар
11.12.2023 16:22 Відповісти
от же зелебот. ЗЕ обіцяв по 8 якщо памятаєте
показати весь коментар
11.12.2023 16:42 Відповісти
то Лєнуся скумбрію по 8 обіцяла, а воно"" обіцяло Крим і в "очі хутлєра".
показати весь коментар
11.12.2023 16:57 Відповісти


Воно ще весняний наступ обіцяло, потім літній наступ, а восени зайдемо в Крим.
показати весь коментар
11.12.2023 19:27 Відповісти
требе проіндексіровать
гроші виделені 95 кварталу
на відосікі
на 20 відсотків..
показати весь коментар
11.12.2023 16:28 Відповісти
Чергова афера під назвою "вільний курс". Навіть і трошки укріпили гривню, тимчасово. А тепер от - історичний мінімум. І ніхто не відповідає - бо воно все само, вільний курс.
показати весь коментар
11.12.2023 16:35 Відповісти
А якого лиха, так уіни ростуть???? Не зарплатня, ні пенсії, а ціни? Нам поцілувати у сраку, ЗЕНЕПОТРЕБ. Що тримає курс ??? МЕрзоти кончені. І суки які навибирали!
показати весь коментар
11.12.2023 16:37 Відповісти
Пане Юрій,так уже щось подібне було-ви тоді кого в сраку цілували,коли курс помінявся на 300%?Чи тоді ціни не росли,а росли пенсії?Тоді було краще-навибирали в один тур...Дебіли однотурові,навіть проценти не треба писати....
показати весь коментар
11.12.2023 18:11 Відповісти
зебіл, ти справді мерзота кончена і ****, яка понавибирала; а твої методичкові побрехеньки не катять - оскільки на той постовощний час бабла в держкзначействі та в резервах нацбанку було обмаль, і тому тоді курс скакав. Про цю економічну закономірність хіба що ви, упороті зебіли, знати не хочете.
показати весь коментар
12.12.2023 00:04 Відповісти
Ан мур-суперекономіст???Мерзота,**** кончена,дибіл однотуровий-нікому більше на форумі не мели дурниць про "скакання "курсу.Це завжди президентський бізнес.А це "святе".І що там відбувається в резервах нацбанку,які там суми-ніхто ніколи не знав і не буде знати.Тобі,дурню,що скажуть-то ти в то і вір...
показати весь коментар
12.12.2023 10:25 Відповісти
Не пойму почему все так сильно возмущаются. Они что с Марса прилетели. В стране идет настоящая война, оккупировано 20% территории вместе с жителями, предприятиями, полезными ископаемыми, остальная территория обстреливается. Для такой ситуации вполне сносная ситуация.
показати весь коментар
11.12.2023 18:16 Відповісти
А ще голосували по приколу, чи хоча б поржать, гірше не буде і т.д.
Тепер нехай ржуть.


В наступному році дуже багато таких історичних мінімумів буде.
показати весь коментар
11.12.2023 19:30 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2023 18:16 Відповісти
 
 