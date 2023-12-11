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Біла_Церква (31) Жеваго (316) ТЕЦ (330)

Жеваго втратив ТЕЦ: Влада Білої Церкви викупила її у Нацбанку за 300 мільйонів

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жеваго

Білоцерківська міська рада на початку грудня викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ у Національного банку України (НБУ) за 298,6 мільйонів гривень.

За даними у державному реєстрі речових прав, договір купівлі-продажу майна між Білою Церквою та НБУ підписали 30 листопада, новому власнику актив передали 6 грудня, повідомляє Liga.net.

Національний банк став власником Білоцерківської ТЕЦ завдяки рішенню Господарського суду Київської області. У травні 2023 року він задовольнив позов НБУ про звернення стягнення на єдиний майновий комплекс ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", переданий у заставу Нацбанку за зобов'язаннями банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго за кредитами рефінансування.

20 вересня Білоцерківська міська рада запропонувала Нацбанку викупити ТЕЦ за 298,6 млн грн.

Пов'язана з Жеваго компанія Mulready Ventures Limited намагалася заблокувати угоду в судах, але їй це не вдалося – 21 листопада Північний апеляційний господарський суд зняв заборону на продаж ТЕЦ.

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Як повідомлялося, "Білоцерківська ТЕЦ" була майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ за двома кредитами рефінансування, залученими у 2015 році.

У 2015 році Костянтин Жеваго, який на той час був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з Національним банком договір поруки, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості, однак зобов’язання за договором поруки не виконав. Відтак Нацбанк у 2018 році подав до суду позов щодо звернення стягнення на предмет застави, переданий АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" для забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Грошові вимоги Нацбанку до "Білоцерківської ТЕЦ" становили 1,43 млрд грн і були забезпечені заставою майна.

Білоцерківську ТЕЦ пов’язують з Костянтином Жеваго, якому також належав визнаний у 2015 році неплатоспроможним банк "Фінанси та кредит".

Автор: Михайло Орлюк
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то хто тепер цьому жеваго відшкодує збитки?
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11.12.2023 15:56 Відповісти
Жеваго втратив ТЕЦ

ПОЦ втратив ТЕЦ...
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11.12.2023 16:07 Відповісти
новини з задзеркалля....
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11.12.2023 16:37 Відповісти
Люмпен не зрозуміти.То волають забрати у алігархів все.Починають забирати-кричать хто відшкодує їм сбиткі.
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11.12.2023 16:39 Відповісти
Цікаво як він іі прихватизував. ХТОСЬ МАЕ ВІДПОВІСТИ ЯК РЕЙДЕРИ РУШИЛИ СТРАТЕГИЧНІ ПІДПРИЕМСТВА УКРАЇНИ
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11.12.2023 16:54 Відповісти
Доктора Жеваго понизили до медбрата.
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11.12.2023 17:40 Відповісти
А почему не сказали за сколько денег зак какие копейки Жеваго выкупил ******* ТЕЦ из госстобственности до этого?. Да и другие владельцы Облэнерго
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11.12.2023 19:07 Відповісти
Скільки ж такого «живаго», нажилося, з дозволу хєрантів та ВРУ, з України та Українців за 30 років!
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11.12.2023 20:13 Відповісти
 
 