"єВідновлення": Заяву на отримання допомоги тепер можна подати через ЦНАП

Заяву можна подати через будь-який Центр надання адміністративних послуг на території України. Також оновлення дає змогу громадянам подавати заяву через уповноваженого представника. Раніше українці могли подати заяву на отримання грошової допомоги тільки через застосунок "Дія".

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, для подачі заяви необхідно:

звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи лише ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту;

у разі наявності пільгової категорії – надати документ, що її підтверджує;

якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.

У Мінгромад наголосили, що для подачі заяви право власності на житло має обов’язково бути зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав.

Програма "єВідновлення" стартувала 10 травня 2023 року. Вже понад 62 тис. громадян подали заяви на отримання допомоги, а 26,5 тис. отримали виплати для відновлення пошкодженого житла.

Наприкінці листопада повідомлялося, що Україна виплатила громадянам понад 1,8 млрд грн за пошкоджене російськими окупантами майно.