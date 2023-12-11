Найбільший виробник цементу в Україні купує фірму столичних власників заводів бетонних конструкцій

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив нідерландській CRH Ukraine B.V. придбати понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Астор Інвест".

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 7 грудня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, АМКУ надав дозвіл для CRH Ukraine BV, Northgate Foundation (Дубай, ОАЕ) "Астор Інвест" та не вказаним громадянам Німеччини дозвіл на узгоджене виконання положення про утримання від конкуренції терміном на п'ять років.

За даними Opendatabot, основним видом діяльності "Астор Інвест" є надання в оренду нерухомості, будівельні роботи, оренда обладнання, вантажного транспорту та ін. Його власниками є Юрій Цибульник (56,67%) та Дмитро Попов (43,3%).

Цибульнику та Попову також належать чотири бетонних заводи з виробництва бетонних конструкцій Astor у Києві та Ірпені разом із Валерієм та Ігорем Бевзенком. Орендарем землі принаймні під одним із цих столичних заводів є ТОВ "Астор Інвест".

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Як повідомлялося, CRH також мала намір придбати цементні активи італійської Buzzi в Україні, проте АМКУ повернув заяву групи без розгляду, вказавши, що CRH вже займає в Україні близько третини ринку виробництва цементу.

В Україні CRH працює з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні працюють під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (м.Одеса) та ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.)

Окремий напрямок бізнесу CRH в Україні – виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЖБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, яке виготовляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH у 2020 році.

CRH є провідним виробником будівельних матеріалів у світі. На 3200 підприємствах компанії у 28 країнах працюють близько 71 000 осіб. Це найбільший виробник будівельних матеріалів у Північній Америці та Європі. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.