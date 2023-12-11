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Польща розблокувала найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Новини БізнесЦензор Транспорт

ягодин

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив про завершення блокади пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з боку прольських перевізників.

Про це урядовець повідомив у Facebook.

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. Із 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі", – уточнив він.

Як нагадав віцепрем'єр, блокування найбільшого вантажного пункту пропуску тривало понад місяць. За його словами, за цей час команда Міністерства та українського посольства "буквально щоденно займалась питанням розблокування".

"Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені", – наголосив Кубраков.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Автор: Юлiя Недашківська
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Невже "крига скресла"?
Чогось нема коментарів очевидців на підтвердження.
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11.12.2023 17:17 Відповісти
Прийшов сільський голова і розігнав всіх к едрені фені.
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11.12.2023 17:23 Відповісти
Українці, бойкотуйте польські товари!
590 - код Польщі!
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11.12.2023 20:03 Відповісти
Бойкотуйте, бандерівці, польскі товари. Бойкотуйте всю допомогу, військову й цивільну, яка йде від наших друзів через Польщу. Купуйте задарма на свою голову маскальські ракети, бомби, міни, кулі... Код - 460. Й буде вам щастя. "бандерівець" - йди до ківи !
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11.12.2023 21:06 Відповісти
де приходять проросійські уряди - відразу блокування! совпадєніє - не думаю.
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11.12.2023 21:55 Відповісти
Поляки "зламали" саме поперек траси напівпричіп і він далі блокує проїзд. Ідуть в обїзд нього, але це дуже повільно/мало. З вчорашнього дня, дорожні служби так і не спромоглись прибрати цю рухлядь з дороги.
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12.12.2023 09:27 Відповісти
 
 