Міністр оборони Умєров задекларував 8 мільйонів доходів за два роки

Міністр оборони України Рустем Умєров указав 3,48 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 4,56 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.

За даними реєстру декларацій, у 2021 році заробітна плата Умєрова становила 491,71 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 2,99 млн грн, водночас його дружина задекларувала 3,28 млн грн доходів, передає Інтерфакс-Україна.

Також міністр задекларував $18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора, 131 тис. грн та $7,3 тис. готівки, 784 тис. грн та $1,8 тис. на банківських рахунках, а його дружина – $15,6 тис. готівкою та $13 тис. на банківських рахунках.

У 2022 році заробітна плата Умєрова становила 433,45 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 4,13 млн грн та банківські виплати – 1 276 грн, а дружина задекларувала 1,7 млн грн доходів.

Також він задекларував $18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора, 218,6 тис. грн та $5,8 тис. готівки, 1,2 млн грн та $1,8 тис. на банківських рахунках, а його дружина – $3,9 тис. готівкою та $5,4 тис. на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, міністр орендує квартиру у Києві (80,6 кв. м), зареєстрований у квартирі у Києві (95 кв. м), його мати володіє будинком у Бахчисараї АР Крим (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру у США (137,4 кв. м).

Також Умєров користується автомобілями Hyundai Elantra 2014 року випуску та Ford Explorer 2016 року випуску.

Серед іншого, він є власником 100% ТОВ "Компанія Блек Сі" (корпоративні права передані в управління).

Крім того, згідно з декларацією він має право на придбання в майбутньому корпоративних прав у статутному капіталі компанії Petcube, Inc., згідно з угодою між інвестором та компанією (вартість 27,1 млн грн), правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ "Компанія Блек Сі" (вартість 44,2 млн грн) та правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Астем Текнолоджиз" (вартість 26,7 млн грн).

У 2019 році Умєров задекларував 1,2 млн грн доходів, а у 2020-му – 3,3 млн грн доходів.

Нагадаємо, 6 вересня 2023 року Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.