Загарбники з 1 січня заборонять рух автівок з українськими номерами на окупованій Луганщині

Загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області хочуть з 1 січня заборонити рух автомобілів з українськими номерами.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації у Facebook.

"Не чекатимуть 2026-го – вже з 1 січня загарбники хочуть заборонити рух автомобільного транспорту з українськими номерами по окупованих територіях. Хоча рік тому жителям так званої "лнр" встановили відповідний термін до 2026-го. А з січня 2024-го при заміні номерних знаків необхідно було лише додатково застрахувати авто", – йдеться в повідомленні.

В іншому випадку власникам таких автівок окупаційні адміністрації просто не видаватимуть нові перепустки на в’їзд та виїзд. Закінчиться місячний термін пропуску –транспортний засіб до міст не пускатимуть.

Зазначається, що згідно з постановою російського уряду реєстрація автомобілів на окупованій території розпочалася 14 грудня 2022 року. До 2026 року це можна було зробити без технічного огляду та сплати державного мита. А до 2024 року – додатково ще без процедури страхування. Тепер не можна.

При цьому, переоформити автівку упродовж трьох тижнів, що залишилися, дозволять лише за наявності паспорта РФ.

"Невідомо поки, що буде з водіями, які не встигнуть обміняти посвідчення до 1 січня 2024 року. Бо, знову ж таки, раніше росіяни обіцяли це робити без екзаменів і медичного огляду до 2026 року", – наголошують у Луганській ОВА.

Як повідомлялося, окупанти ріжуть на брухт луганські шахти під прикриттям "консервації".